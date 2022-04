Indul lassan a kormányinfó, oda szegeződik a befektetők figyelme

Portfolio 2022. április 28. 09:00

A nemzetközi tőkepiacokon a befektetők több dolog miatt is aggódnak: egyrészt amiatt, hogy a Federal Reserve recesszióba taszíthatja a gazdaságot, mivel a magas infláció elleni küzdelem érdekében kamatot emel, másrészt vegyesen alakulnak az amerikai vállalati eredmények, harmadrészt a kínai Covid-járvány lassítja a globális gazdaságot, emellett az ukrajnai háború körüli feszültségek is aggodalomra adhatnak okot, amelyek az eszkaláció jeleit mutatták, miután az orosz Gazprom szerdán közölte, hogy leállítja a gázszállításokat Bulgáriába és Lengyelországba, mivel ezek az országok nem fizetnek rubelben. Ami a gazdasági adatokat illeti, itthon az élelmiszerárstop tegnap bejelentett meghosszabbításának körülményeiről is lesz szó a ma délelőtti kormányinfón, emellett az MNB egyhetes betéti tenderére figyelhet a piac, de a nap legfontosabb adata a kora délután érkező első negyedéves amerikai GDP-statisztika lehet. Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, míg ugyancsak iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken.