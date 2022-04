Kiegyezés az EU-val? Száguld az OTP

Portfolio 2022. április 28. 10:10

Zajlik a kormányinfó, az élelmiszerárstop tegnap bejelentett meghosszabbításának körülményei is szóba kerültek az épp tartó eseményen, emellett újabb nyugdíjemelést jelentett be Gulyás Gergely miniszter, a jogállamisági eljárás kapcsán pedig úgy fogalmazott, hogy semmi akadálya nincs a helyreállítási alapról való megállapodás aláírásának, illetve a miniszter nem számol azzal, hogy nem kapjuk meg az EU-s pénzeket. Az eseményt közelről figyelik a befektetők, komoly pluszban van jelenleg a magyar tőzsde, az emelkedést az OTP vezeti.



Közben a nemzetközi tőkepiacokon a befektetők több dolog miatt is aggódhatnak: egyrészt az amerikai kamatemelések miatt, másrészt amiatt, hogy vegyesen alakulnak a negyedéves vállalati eredmények, harmadrészt a kínai Covid-járvány lassítja a globális gazdaságot, emellett az ukrajnai háború körüli feszültségek is aggodalomra adhatnak okot, amelyek az eszkaláció jeleit mutatták, miután az orosz Gazprom szerdán közölte, hogy leállítja a gázszállításokat Bulgáriába és Lengyelországba. Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, míg kimondottan jó hangulatban folyik egyelőre a nap az európai börzéken.