Nagy bejelentést tett az E.ON és a Solar Markt: beindítják a zöldenergia piacot itthon

Hazai dekarbonizációs szolgáltatási csomagot hozott létre egy kizárólagos stratégiai együttműködési megállapodás keretén belül az E.ON és a Solar Markt, ez a zöldenergiát biztosító Green Cloud. A szolgáltatás dedikált hazai naperőművekből biztosítja versenyképes áron, hosszú távú garanciával a független zöldenergiát az ügyfeleknek. A vállalatok dekarbonizációs céljai így egy jelentős lökést kaphatnak, hiszen az energia, amit felhasználnak hazai naperőművekből fog származni, miközben az E.ON hálózata biztosítja a az ellátásbiztonságot még a napenergiának nem kedvező időjárási körülmények között is.

Sok nagy, illetve közepes vállalat eddig is nyitott volt arra, hogy a rendelkezésre álló megoldásokkal csökkentse a széndioxid-kibocsátását, a technológia fejlődésével, illetve az új beruházásokkal ez a törekvés még egyszerűbbé válik. Azon vállalatoknak volt eddig igazán nehéz dolga, amelyeknek nem volt lehetősége csökkenteni a fosszilis energiafelhasználásukat, például helyszíni napelemek telepítésével. Az E.ON és a Solar Markt közös terméke pont ezeket a vállalatokat célozza meg, egy olyan időszakban, amikor a dekarbonizáció, illetve a fosszilis energiahordozóktól való függetlenedés már komoly gazdasági és pénzügyi döntéssé és cselekvéssé vált.

Az új termék, a Green Cloud lényege, hogy egy szolgáltatáscsomag keretén belül a Solar Markt zöldenergia-ellátást biztosít ügyfeleinek az ország legnagyobb, piaci alapon működő napenergia-rendszerének felépítésével és üzemeltetésével. A beruházásban megépülő hazai napenergiaparkok a napenergiát elektromos árammá alakítják, és továbbítják azt az elosztóhálózatba. Az E.ON mérlegkörébe veszi a zöldenergiát, igényre szabottan kiegészíti azt hagyományos módon megtermelt villamosenergiával, így biztosítja a teljes ellátás biztonságát. A szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfelek közvetlen zöldenergia-beszerzési megállapodást, úgynevezett Power Purchase Agreementet írnak alá a termelővel és egy részleges ellátási szerződést a kereskedővel.

A szolgáltatáscsomag alapja kezdetben egy 268 MWp kapacitású portfólió, melynek első eleme egy 100 hektáron megvalósuló naperőmű, amelynek 67 MWp kapacitása lesz: ez közel 63 ezer tonna éves széndioxidkibocsátás-csökkenést jelent, és nagyságrendileg 11 400 háztartás energiaellátását képes biztosítani. Az erőműben kétoldalú (bi-facial) forgatós technológiát alkalmaz a beruházó, amely nem csak a közvetlen, de a visszaverődő napsugarakat is hasznosítja, növelve az üzem általános termelését.

A Solar Markt további három nagykapacitású erőmű létesítését készíti elő, és távlati céljai között Közép-Európa legnagyobb, beszerzési láncoktól független zöldenergia-platformjának létrehozása szerepel.

Az új szolgáltatáscsomag bejelentésekor egy kerekasztal-beszélgetés is zajlott az érintett vállalatok képviselőivel. Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese az energiaforradalom kapcsán két fontos szempontot említett: az egyik, hogy a legjobb energia az, amit nem fogyasztunk el, így bármilyen megoldásnál a hatékonyság kulcskérdés. A másik, hogy az energiának, amit mégis muszáj felhasználnunk, a lehető legkisebb legyen a karbonlábnyoma. A gáz és az egyéb energiahordozók energiával való kiváltása már zajlik, ezen belül a megújuló energiára koncentrálnak. A Green Cloud azoknak a cégeknek ad lehetőséget a dekarbonizációra, akiknek nincs helyben lehetősége napenergiatermelésre.

A Solar Markt napelemparkja megtermeli a zöldenergiát, mi átvesszük, ha szükséges kiegészítjük, és eljuttatjuk az ügyfélhez. Egyszerű, fenntartható szolgáltatást nyújtunk, versenyképes áron.

- hangsúlyozta a vezérigazgató-helyettes.

Mécs Imre, a Solar Markt Csoport elnöke elmondta, hogy a Green Cloud egyszerre biztosít zöld energiát és folyamatos energiaellátást. A zöld energiára való átállás fokozatos, ahogy egyébként a vállalatoknál a dekarbonizáció is egy folyamatos fejlődésen megy keresztül. A Solar Markt megtermeli az zöld energiát, az E.ON pedig segít abban, hogy amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé, akkor fosszilis energiával ki legyen pótolva a szükséges mennyiség.

Kezdetben a zöld energiára prémium termékként tekintettünk, így a szolgáltatás ára magasabb lett volna. A jelenlegi helyzet ezt felülírta, így olcsóbb zöld megoldást tudunk adni a vállalatoknak, mintha csak fosszilis energiára alapoznák a működésüket.

- ismertette az árakat az elnök, majd hozzátette, hogy az előrejelzések szerint a magyar vállalkozások jövőbeni zöldenergia-igényeit is csak kis részben tudja majd kiszolgálni a piac.

„A zöldenergia hamarosan hiánycikk lesz hazánkban. Aki nem biztosítja már ma, hogy elegendő karbonsemleges energiához jusson, annak pár év múlva már lehet, hogy nem lesz ilyen egyszerű módja rá. És ekkor nemcsak a klímavédelmi stratégiája csorbul majd, nemcsak a befektetői és az ügyfelei fordulhatnak el tőle, de a jelenleg tapasztalható áremelkedéseket látva jelentősen nagyobb költséget is jelenthet majd számára energiaszükségletei ellátása.

- emelte ki Mécs Imre.

A háztartási méretű, 50 kW alatti napelemes rendszerek és az ennél nagyobb, ipari méretű naperőművek beépített teljesítőképessége a tavalyi évben hozzávetőleg 800 MW-tal (közel 40 százalékkal) immár 3000 MW közelébe emelkedhetett Magyarországon. Mécs Imre elmondta, hogy a számítások alapján, ha a magyar vállalatok csak 30%-ban "zöldülnek ki" (ami nem lenne elég a 2050-es célokhoz, a mostani tudásunk szerint), akkor a jelenlegi 3000 megawatt kapacitáson felül 15 000 MW további kapacitásra lenne szükség.

Az árak mellett a kiszámíthatóság is létkérdés most a vállalatoknak. Lehoczki Balázs, az E.ON Energiamegoldások Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy nem csak az áremelkedés, hanem a 20-30%-os áringadozás is gondot okoz a vállalatoknak, mert nehezíti a tervezhetőséget. A Green Cloud egy rugalmas rendszer, ami itthon, helyben állít elő energiát, így hosszú távon is kiszámítható árazást garantál.

Több mint 100 vállalatról tudunk, aki érdeklődik. Biztosan eljön az idő, amikor a kereslet nagyobb lesz, mint a rendelkezésre álló kapacitások. Éppen ezért tervezzük a parkok bővítését.

- válaszolta a kapacitásokkal, illetve a bővüléssel kapcsolatos kérdésünkre az igazgató. A jelenlegi helyzetről elmondta, hogy eddig azt látták, hogy amikor volt is törekvés a vállalatoknál a zöld energia elérésében, nem tudtak mit tenni, mert hiányzott egy kényelmesen elérhető és érthető szolgáltatás, amit választhattak volna.

A zöldenergia-platform mellett szolgáltatást is kapnak a bekapcsolódó cégek, amiről Szomolányi Katalin, a Planet Fanatics’ Network alapítója, ügyvezetője beszélt. Elmondta, hogy a csomagban a vállalatok egy energia-audit szolgáltatást is kapnak, az E.ON megvizsgálja, hogy milyen területeken lehetne hatékonyságot növelni, hogy a felhasznált energia kevesebb legyen a cégek működésében. Egy másik szolgáltatás, hogy vállalatok közvetett és közvetlen kibocsátását kiszámítja a Planet Fanatics’ Network, így egy külön ÜHG leltárat (ÜHG: üvegházhatűsú gázok) kaphatnak, másrészt azt is felmérik, hogy a befektetők, munkavállalók és egyéb érdekeltségek a cég működésében, mit gondolnak a vállalatról.

A sajtótájékoztatón a tárolás kérdése is felmerült, a szakértők elmondták, hogy bár rövid távon akkumulátorokkal megoldható az energiatárolás, az úgynevezett szezonális tárolás továbbra is probléma, és nincs megfelelően kidolgozott technológiai válasz rá egyelőre. Ebben még az egész piac várja a nagy áttörést.

Címlapkép forrása: Getty Images