A Nyugat elfordul az orosz olajtól, az indiai cégek viszont bejelentkeztek rá

2022. április 29. 17:14

Az elmúlt hónapokban a nyugati vállalatok egyfajta önkéntes szankcióként csökkentették az Oroszországtól beszerzett olaj mennyiségét, de olyan cégek is vannak, amelyek már egyáltalán nem szereztek be orosz olajat, így nagy kérdés volt, hogy melyik piac tudja felszívni a felszabaduló mennyiséget. Most úgy tűnik, az egyik ilyen vevő India lehet, a Reuters úgy tudja, hogy az indiai finomítók hat hónapra szóló olajüzletről tárgyalnak Oroszországgal, havonta több millió hordónyi kőolajat importálhatnak.