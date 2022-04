Az osztrák főváros már tudja, hogyan ötszörözze meg a napenergiáját 2025-ig

Portfolio 2022. április 29. 13:24

Új támogatási alapot vezetett be az osztrák főváros: 2022. április 20. óta akár 200 ezer eurós támogatást is kaphat az a vállalkozás, amely napelemeket telepít a fedett parkolójára vagy raktárterületére. A cél, hogy Bécsben 2025-re ötször annyi áramot állítsanak elő napenergia segítségével, mint most - áll Bécs Város Külképviseleti Irodájának közleményében.