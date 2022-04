Kitart a jó hangulat a tőzsdéken, emelkedéssel indulhat a nap

Portfolio 2022. április 29. 08:07

A hét első felében kifejezetten rossz volt a hangulat a tőzsdéken, elsősorban a háborúval, a magas inflációval és az erre adott jegybanki válaszokkal, valamint a gazdasági lassulással kapcsolatos befektetői aggodalmak dominálták a piacot. Ehhez képeset a hét második felére jelentős fordulat állt be, elsősorban az amerikai tech szektor, ami magára talált az elmúlt napokban, ami ezeknek a cégeknek a nagy súlya miatt az amerikai indexeken is meglátszik, ez pedig globálisan is javította a hangulatot. Ezek után az ázsiai piacokon ma reggel is kifejezetten jó hangulat látszott, és az előjelek alapján Európában is emelkedéssel indulhat a nap.