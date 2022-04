Repülő kamerával és virtuálisan felpróbálható ruhákkal támad a Snapchat

A Snap új funkciókat vezet be, amelyekkel a kereskedők és a különböző márkák kiterjesztett valóságos vásárlási élményt hozhatnak létre. Ezen kívül egy repülő kamerát is a piacra tervez dobni.

A Santa Monica-i székhelyű vállalat bejelentette a Pixy nevű, zsebméretű kamerát, amely néhány méterrel a tulajdonosa fölött repül, hogy fotókat és videókat készítsen, mielőtt a tenyerében landolna. Ezzel a cég a tovább bővíti a hardverüzletágát, amely már egy ideje a stratégia homlokterében van. A Pixy 230 dollárba fog kerülni, és az Egyesült Államokban és Franciaországban kerül majd forgalomba.

A Snap legutóbbi partneri csúcstalálkozójának témája a "Vissza a valósághoz" volt, amely azt tükrözi, hogy a vállalat az elmúlt években a kiterjesztett valóságra (AR) összpontosított, egy olyan technológiára, amely számítógépes képekkel egészíti ki a fényképeket, a videókat, vagy akár a valós élményeket.

A Snap számos ingyenes szolgáltatást kezd el kínálni az AR-fejlesztőknek, többek között adattárolást. Eddig a filtereknek és lencséknek egyszerűnek és kompakt fájlméretűnek kellett lenniük, hogy gyorsan be tudja azokat tölteni az alkalmazás. A nagyobb tárhely segítségével a fejlesztők összetettebb AR-élményeket tudnak majd létrehozni a cég szerint. Például egy kiterjesztett valóságban létrehozott kert több virág és növény 3D-s modelljét is tartalmazná. A Snap bevezeti a "Dress Up" funkciót is, amellyel a felhasználók virtuálisan is felpróbálhatnak ruhákat, valamint kiegészítőket.

(Reuters)