Sunyiban és nagyon olcsón veszik a kínaiak az orosz olajat

A kínai olajfinomító magáncégek nagy árengedménnyel vásárolnak orosz kőolajat a "színfalak mögött", miközben egyes nyugati államok az embargóra készülve már felfüggesztették saját beszerzéseiket. A tételek nagyságrendje arra utal, hogy Moszkvának nem lesz könnyű dolga piacot találni a Nyugaton el nem adott olajnak.

Számos hírportál szerdai beszámolója szerint egy shandongi székhelyű nem állami finomító illetékese elmondta, hogy már az ukrajnai háború kezdete óta nem számolnak be az orosz olajszállítókkal kötött üzletekről, hogy ne vonják magukra a figyelmet és elkerüljék az esetleges amerikai szankciókat. Hozzátette, hogy cége kínai állami tulajdonú vállalatoktól vett át orosz nyersolaj-kvótákat.

Számos nyugati vállalat azért állt el az orosz kőolaj beszerzésétől, mert vagy önmagát korlátozza, vagy mert túl nagy nehézségeket jelent számára a vásárláshoz szükséges összegek előteremtése, a biztosítások megkötése, vagy a szállítási kapacitás lekötése.

Az energiaéhes Kína ezeket az eladatlan olajtételeket vásárolja fel jelentős árengedménnyel.

A kínai cégektől megvásárolva pedig más importőr cégek is már megkerülhetik a hagyományos beszerzési útvonalaikat.

Az állami tulajdonban lévő kínai finomítók viszont ódzkodnak számottevő tételekben orosz kőolajat beszerezni, részben az Oroszország elleni szankciókkal járó pénzügyi és logisztikai nehézségek, illetve esetleges amerikai szankciók kiprovokálásának az elkerülése miatt.

A hajózási forgalmi adatok a kínai beszerzések mérsékelt növekedésére utalnak. Olajpiaci kereskedők tájékoztatása szerint legalább hat, eredetileg európai célállomásra lekötött szupertankert - mindegyik kétmillió hordós kapacitással - irányítottak át Ázsia felé, többségüket Kínába, de Indiába is. A tankerek orosz Urals olajtípust, részben pedig kazahsztáni olajat szállítanak.

Olajpiaci beszámolók szerint számos szállítmányozó vállalat a nyílt tengeren rakodja át és keveri össze, azaz "konszolidálja" az orosz eredetű kőolajat saját tankerei rakományával. Brian Gallagher, az Euronav belga tankercsoport befektetői kapcsolatokért felelős vezetője "szokatlan" jelenségnek tartja, hogy orosz olajat "konszolidáljanak" az Ázsiába tartó szállítmányokba, de mivel az Urals olajtípus a Brent olajhoz képest már 35 dolláros kedvezménnyel kapható, megnövekedett a kínai finomítók étvágya az orosz olaj iránt.

Hozzátette, hogy ha a jelenlegi járványvédelmi korlátozások miatt most nincs is igazán nagy szükségük az olajra, bőven van lehetőségük annak a tárolásra és a hajózás "kellően rugalmas" megoldást biztosít számura a beszerzéshez.

A kőolaj átrakodása közepes méretű "szuezi szabvány" (Suezmax, Aframax) tankerekről olyan szupertankerekre (VLCC), amelyek nem tudnak behajózni a Balti-tengerre, Dánia északi partjainál történik, de vannak átrakodások a rotterdami kikötőnél és a Földközi-tengeren is.

Kétségtelen, hogy az invázió óta nagymértékben megugrott a VLCC-tankereken kelet felé tartó uráli nyersolaj mennyisége "

- mondta Henry Curra, a Braemar Shipping Services, a londoni tőzsdén jegyzett tengerhajózási fuvarozási vállalat globális kutatási vezetője a Financial Times című brit üzleti lapnak.

A kínai finomítók az orosz ESPO minőségű, Kelet-Szibériában termelt nyersolajat részesítik előnyben, amely csővezetéken, vagy a Vlagyivosztok melletti Kozminóban megrakott hajókkal jut el Kínába. A háború kitörése óta a Kozminóban olajat rakodó Aframax közepes méretű tankerek száma a tavalyi heti hat hajórakományról mostanra már hétre emelkedett, egy másik hajózási fuvarozó cég, a Gibsons szerint.

Kína orosz nyersolaj és olajtermék vásárlásai ebben a hónapban napi mintegy 86 ezer hordóval haladják meg a tavalyi átlagot



Kpler áruforgalmi adatelemző cég szerint. Ami a kínai vásárlások ilyen csekély mértékű növekedésével arra utalhat, hogy alternatív piacokat találni az orosz nyersolaj és kőolajtermékeknek nehezebbnek bizonyulhat, mint arra Moszkva számított.

"Logikus feltételezés lenne, hogy Kína szívesen fogadja az el nem adott orosz kőolajat, de Kínát sokkal jobban ellenőrzik, mint Indiát" - mondta Jane Xie, a Kpler vezető olajipari elemzője.

A shandongi finomító fentebb idézett tisztviselője azt is elmondta, hogy cége azért is óvatosan jár el az orosz szállítmányok beszerzésekor, mert az Oroszországgal üzleti kapcsolatban álló harmadik országbeli vállalatokra vonatkozó, másodlagos amerikai szankciók esetleges kivetése akár cége szingapúri kereskedelmi részlegének bezárásához is vezethet.

Címlapkép: Getty Images