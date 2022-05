Elon Musk lehet a Twitter vezérigazgatója

Egy ma közzétett közleményből kiderül, hogy Elon Musk mintegy 7,14 milliárd dolláros finanszírozást biztosított már be barátoktól és befektetőktől a Twitter megvásárlásához. A közösségi médiaóriást mintegy 44 milliárd dollárért venné meg Elon Musk.

A CNBC úgy tudja, hogy a milliárdos saját maga választotta ki a befektetőket, köztük az Oracle alapítóját, Larry Ellisont, akitől 1 milliárd dolláros forrást kap. De a partnerei között van a Honeycomb Asset Management is, aki a SpaceX befektetője is volt, ezúttal 5 millió dollárral száll be.