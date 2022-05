Masterplast: a hőszigetelés évtizede jön

Folytatódik a növekedési sztori a Masterplastnál, az első negyedévben mind a bevétel és az eredmények is kétszámjegyű ütemben emelkedtek - derül ki a cég ma hajnalban publikált negyedéves gyorsjelentéséből. A háború miatt felerősödő áruellátási nehézségek és áremelkedések, valamint a fokozódó infláció kihívásokat jelentenek a szektornak, de a Masterplast menedzsmentje optimista, "az előttünk álló évtized a hőszigetelés évtizede lesz" - véli a vezetőség.

Folytatódik a növekedés

Az épületek hőszigeteléséhez kapcsolódó termékekre európai szinten erőteljes keresleti trend alakult ki, ennek köszönhetően közel 35 százalékkal növekedett a Masterplast első negyedéves bevétele az előző év azonos időszakához viszonyítva és eredményszinten is kétszámjegyű növekedést tudott felmutatni a társaság – derül ki a cég ma hajnalban publikált gyorsjelentéséből.

A Masterplast negyedéves számai ezer EUR 1Q 21 1Q 22 változás Értékesítés árbevétele 38280 51510 34,6% EBITDA 4372 5235 19,7% EBITDA-szint 11,4% 10,2% -1,2pp Üzemi eredmény 3510 3907 11,3% Üzemi eredményszint 9,2% 7,6% -1,6pp Adózás előtti eredmény 3280 3720 13,4% Adózott eredmény 2798 3218 15,0% EPS (EUR) 0,19 0,23 21,1% Forrás: Masterplast, Portfolio

Rekord első negyedéves bevétel

Folytatódott a bevételnövekedés a Masterplastnál 2022 első három hónapjában is, és az első negyedéveket tekintve rekordot döntött a nettó árbevétel. A főbb piacok közül mindenhol tudta növelni bevételeit a vállalat, kivéve a háborúval sújtott Ukrajnában.

A csoport árbevételén belül legnagyobb hányadot, a bevételek felét adó homlokzati hőszigetelő rendszerek termékcsoport ismét erős negyedévet tudhat maga után, az első negyedévben 88 százalékkal emelkedett a forgalom. A termékcsoporton belül a saját gyártású EPS termékek és az üvegszövet forgalma is jelentősen növekedett.

A tetőfóliák és tető elemek árbevétele 25 százalékkal nőtt a 2021-es év azonos időszakához viszonyítva, a termékcsoporton belül a saját gyártású diffúziós tetőfóliák árbevétele nőtt jelentősen.

A szárazépítészeti rendszerek területén 36 százalékkal bővült a negyedéves árbevétel, ami főként a profilok és kiegészítők forgalmának köszönhető, a gipszkarton lemezek eladási értéke mérsékelt emelkedést mutatott.

A hő-, hang- és vízszigetelő anyagok termékcsoportban 31 százalékkal ugrott meg a forgalom, a kőzetgyapot esetében szerényebben, a XPS-, habfólia- és vízszigetelő anyagok esetében erőteljesen növekedett az árbevétel a negyedévben.

Az ipari alkalmazások termékcsoport esetében 32 százalékkal esett vissza a forgalom az egy évvel ezelőtti szinthez képest. Az egészségügyi termékek árbevétele elmaradt az erős bázistól, míg a csomagolóipari termékek és a nem stratégiai alapanyag-kereskedelem forgalma növekedett.

Kétszámjegyű profitnövekedés

A bevételek dinamikus növekedési mellett minden eredményszinten is kétszámjegyű profitnövekedésről számolt be a Masterplast.

Az árbevétel bővülése mellett növekedett a kereskedelmi árréstömeg 2022. első negyedévben a bázisidőszakhoz képest, azonban a magasabb eredményességű egészségügyi termékek forgalom csökkenése miatt mérséklődött a marzs.

Az értékesítései árbevétel közel 35 százalékos emelkedése mellett az EBITDA 20 százalékkal nőtt az egy évvel ezelőtti szinthez képest, az üzemi eredmény szintjén valamivel több mint 11 százalékos növekedést ért el a vállalat, az adózott eredmény pedig 15 százalékot emelkedett.

A profitráták így kismértékben csökkentek, az EBITDA-szint 1,2 százalékponttal esett a bázisidőszakhoz képest, 10,2 százalékra, az üzemi eredményszint pedig 7,6 százalék lett, ami 1,6 százalékpontos visszaesés az előző év azonos negyedévéhez képest.

Menedzsment kommentár

„A háború kitörése több szempontból is megnehezítette az életünket, a negatív hatások több hullámban jelentkeztek, de a problémák új lehetőségeket is hoztak. Az EU klímavédelmi céljai, az egyre szigorodó épületenergetikai követelmények és a magas energiaárak miatt már a háborút megelőzően is lendületes felfutásban volt a hőszigetelési piac egész Európában. A háború következtében az unióban megfogalmazott határozott energiafüggetlenedési célkitűzések azonban egy újabb erőteljes lökést adnak az európai épületállomány energiafogyasztásának csökkentéséhez, aminek a hőszigetelés az egyik kulcseleme.

Véleményem szerint az egyre jobban kibontakozó trend tovább erősödik, és tartós marad, az előttünk álló évtized a hőszigetelés évtizede lesz.

A Masterplast számára adott a stabil pénzügyi, alapanyagellátási és gyártói háttér, aminek köszönhetően folyamatosan javul a versenyképességünk, erősítjük piaci pozícióinkat, beruházásaink pedig biztosítják a fenttartható növekedést és további térnyerést Európában.” –kommentálta a negyedéves számokat Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.

A kilátások

Az orosz-ukrán háború felerősíti a már korábban elindult ellátási nehézségeket és áremelkedéseket. Az ellátási nehézségek a kínálati oldalra hatnak, az infláció és a beláthatatlan áremelkedések pedig a keresleti oldalt is befolyásolják. Ezek a hatások egyelőre több piacon is az előrehozott vásárlások által serkentőleg hatottak az iparági keresletre a tárgynegyedévben is.

Ugyanakkor az építőipart és a szigetelési piacot erősítik a klímavédelmi és energiahatékonysági célok érdekében nyújtott állami támogatások és programok.

Az EU orosz –ukrán háborúra válaszul született RePowerEU programja – aminek célja, hogy segítse az EU függetlenedését az orosz fosszilis tüzelőanyagtól – az európai épületállomány felújítását az alternatív gázforrások biztosításával és megújulókba történő befektetésekkel azonos prioritásként kezeli. Ennek megfelelően Európa-szerte az épületek energiahatékonyságára allokált források növekedése várható az elkövetkezendő időszakban – áll a vállalat gyorsjelentésében.

