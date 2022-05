Durva zuhanás az amerikai tőzsdéken, egyéves mélyponton az S&P 500

Portfolio 2022. május 09. 19:16

Ma tartotta a náci Németország felett aratott győzelem ünnepségét Oroszország - annak ellenére, hogy több nyugati tisztségviselő is arra utalt a napokban, hogy Vlagyimir Putyin olyan bejelentést tehet, amely megváltoztathatja az ukrajnai háború menetét, fajsúlyos bejelentést nem tett az orosz kormányfő. Komoly esés bontakozott ma ki az európai és a tengerentúli tőzsdéken, miután több bizonytalansági tényező is van; a háború alakulása mellett többek között a kínai koronavírus-helyzet eszkalálódása miatt aggódhatnak a befektetők, emellett a múlt heti amerikai kamatemelés után továbbra is elsősorban az aggasztja a piacokat, hogy vajon képes lesz-e a Fed anélkül megfékezni az inflációt, hogy a gazdaságot recesszióba taszítaná.