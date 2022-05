Ezt senki sem teszi zsebre: már az elektromos autó sem jó a környezetvédőknek

Német környezetvédő szervezetek ellenzik az elektromos autók vásárlásának ösztönzésére adott állami támogatások megemelését és meghosszabbítását. Ehelyett klímavédelmi okokból kevesebb autóval járó, új mobilitási forma kiépítésének finanszírozását szorgalmaznák központ forrásokból.

Ahelyett, hogy egyoldalúan ismét adóforintokat fordítanánk újabb és újabb autók vásárlására, a pénzt egy új, kevesebb autóval járó mobilitásba kellene fektetni

- mondta Olaf Bandt, a német környezet- és természetvédelmi szövetség (BUND) elnöke a Redaktionsnetzwerk Deutschland hírügynökségnek. A Greenpeace szerint az elektromos autók vásárlásának támogatása "bűnösen drága ajándék az autóiparnak", amely szinte semmit sem tesz az éghajlatvédelemért.

A "Handelsblatt" hétfői száma szerint Volker Wissing közlekedési államtitkár tervei között szerepel a tisztán e-autók vásárlási támogatásának jelentős növelése és meghosszabbítása 2027-ig.

A 40 ezer eurót meg nem haladó járműveknél az állami támogatás 6 ezer euróról 10,8 ezer euróra emelkedik - írja a lap. Ezenkívül 3 ezer eurós támogatás is járna a gyártóknak. A drágább, 60 ezer euróig terjedő e-autók esetében a támogatás is nagyobb lenne. 2023 második felétől pedig a vásárlóknak legalább tizenegy éves belső égésű autót kell leselejtezniük ahhoz, hogy továbbra is megkapják a teljes támogatást.

A minisztérium hírügynökségi érdeklődésre nem kommentálta az információt. Egy szóvivő a folyamatban lévő belső kormányzati konzultációkra hivatkozott. A Handelsblatt szerint a tervek egy kormányzati jelentésen alapulnak, amelyben kutatóintézetek értékelték a szövetségi kormány klímavédelmi vészhelyzeti programjának tervezetét.

A koalíciós megállapodás szerint a jövőben csak azok az elektromos autók kapnak támogatást, amelyeknek "kimutathatóan pozitív hatásuk van az éghajlatvédelemre".

A meglévő támogatásokat ez év végéig ismét meghosszabbították. Ennek megfelelően a tisztán elektromos autók esetében 9 ezer euróig terjedő "innovációs prémium", a tölthető hibridek esetében pedig 6750 euróig terjedő "innovációs prémium" jár. A kormánykoalíció célja, hogy 2030-ra legalább 15 millió teljesen elektromos személygépkocsi közlekedjen.

Címlapkép: Getty Images