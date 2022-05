Rossz a hangulat a tőzsdéken Putyin beszéde után

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,6 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,2 százalékkal került lejjebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,5 százalékot esett, a Hang Seng 1,52 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 2,48 százalékkal került feljebb.

Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,21 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,33 százalékot eshet, míg a FTSE 0,95 százalékkal kerülhet lejjebb.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 1,08 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 1,09 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1,04 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma az MNB értékpapír-statisztikákat közöl, valamint a KSH ismerteti a márciusi külkereskedelem első becslését. Ezen kívül érkezik az áprilisi költségvetési egyenleg is. Külföldön a japán jegybank legutóbbi kamatdöntésének jegyzőkönyvét ismerjük meg. Az ülés után a jegybank bejelentette, hogy korlátlanul fog állampapírokat vásárolni. A döntéssel sikeresen menedzselik a hozamgörbét, a jen viszont jelentős leértékelődésbe kezdett. Ezen kívül a kínai külkereskedelmi egyenlegre is érdemes egy pillantást vetni: megtudjuk belőle, mennyire vetette vissza az exportot és importot a kiterjedt lezárás. Nem szabad elfelejteni, hogy ma ünneplik Oroszországban a győzelem napját, ahol várhatóan Vlagyimir Putyin bejelent valamit az ukrajnai háború kapcsán - ennek pedig óriási piacmozgató hatása lehet, amely a nyersanyag-, részvény- és devizapiacot is érintheti.

2022. május 9. - május 15. Makronaptár Magyar makrogazdaság május 9. hétfő 8:30 MNB Értékpapír-statisztikák márc. május 9. hétfő 9:00 KSH Külkereskedelem (első becslés) márc. május 9. hétfő 11:00 PM Előzetes ÁHT ápr. május 10. kedd 9:00 KSH Infláció ápr. május 10. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció május 12. csütörtök 9:00 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) május 12. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) május 13. péntek 8:30 MNB Statisztikai mérleg ápr. május 13. péntek 9:00 KSH Építőipar márc. május 13. péntek 9:00 KSH Ipar (második becslés) márc. Nemzetközi makrogazdaság május 9. hétfő 1:50 Japán BoJ jegyzőkönyv május 9. hétfő 4:00 Kína Külkereskedelem ápr. május 11. szerda 3:30 Kína Infláció ápr. május 11. szerda 14:30 USA Infláció ápr. május 11. szerda 20:00 USA Államháztartás ápr. május 12. csütörtök 8:00 UK GDP Q1 május 12. csütörtök 14:30 USA Termelői árak ápr. május 13. péntek 11:00 EU Ipar márc. május 13. péntek 16:00 USA Michigan-index máj. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 0,0 százalékos elmozdulással a FTSE index áll az élen, a sereghajtó 22,2 százalékos eséssel a Nasdaq index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 16,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 38,3 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 46,0 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 32 899,37 -0,3% -0,2% -4,6% -9,5% -4,8% 56,6% S&P 500 4 123,34 -0,6% -0,2% -8,0% -13,5% -1,9% 71,9% Nasdaq 12 693,53 -1,2% -1,3% -12,5% -22,2% -6,8% 124,8% Ázsiai részvényindexek Nikkei 27 003,56 0,7% 0,6% -1,3% -6,2% -7,9% 38,9% Hang Seng 20 001,96 -3,8% -5,2% -9,4% -14,5% -30,2% -18,3% CSI 300 3 908,81 -2,5% -2,7% -8,3% -20,9% -22,8% 15,6% Európai részvényindexek DAX 13 674,29 -1,6% -3,0% -3,4% -13,9% -10,0% 7,5% CAC 6 258,36 -1,7% -4,2% -3,7% -12,5% -1,6% 15,2% FTSE 7 387,94 -1,5% -2,1% -2,6% 0,0% 4,4% 1,2% FTSE MIB 23 475,72 -1,2% -3,2% -4,0% -14,2% -4,2% 9,3% IBEX 8 322 -1,3% -3,1% -1,9% -4,5% -7,4% -25,3% Régiós részvényindexek BUX 42 108,63 -1,0% -3,1% 1,2% -17,0% -5,3% 28,1% ATX 3 120,26 -1,0% -5,0% -1,5% -19,2% -5,7% 1,7% PX 1 305,87 -1,0% -2,1% -2,1% -8,4% 19,1% 29,8% WIG20 55 237,12 -0,4% -4,4% -14,0% -20,3% -9,3% -10,7% Magyar blue chipek OTP 10 250 -2,4% -5,1% -4,2% -38,3% -28,0% 29,2% Mol 2 928 -2,1% -4,3% 6,7% 16,2% 35,9% 7,0% Richter 7 090 1,6% -0,8% 2,5% -18,7% -17,3% 2,4% Magyar Telekom 400 2,8% 3,0% 0,4% -2,8% -2,6% -18,2% Nyersanyagok WTI 109,77 1,4% 4,9% 14,1% 46,0% 69,6% 137,5% Brent 112,61 1,5% 4,4% 11,2% 43,6% 65,2% 128,5% Arany 1 885,9 0,3% -1,2% -2,2% 3,5% 3,9% 53,6% Ezüst 22,46 0,0% -2,8% -8,3% -3,5% -18,0% 37,8% Devizák EURHUF 382,3250 0,3% 1,1% 0,9% 3,7% 6,8% 22,8% USDHUF 361,2634 -0,2% 0,8% 4,1% 11,5% 21,7% 27,5% GBPHUF 446,8101 0,0% -1,0% -1,9% 1,7% 8,3% 21,5% EURUSD 1,0583 0,5% 0,3% -3,1% -6,9% -12,2% -3,7% USDJPY 130,2400 0,0% 0,5% 5,3% 13,1% 19,4% 15,6% GBPUSD 1,2353 -0,2% -1,6% -5,6% -8,8% -11,1% -4,7% Kriptovaluták Bitcoin 36 019,22 -1,4% -6,7% -16,6% -22,1% -36,2% 2 277,7% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,13 1,8% 8,3% 19,8% 108,6% 100,2% 32,9% 10 éves német állampapírhozam 1,14 9,1% 26,3% 83,8% -735,8% -594,8% 172,2% 10 éves magyar állampapírhozam 7,39 1,5% 5,4% 11,3% 61,4% 159,3% 123,9% Forrás: Refinitiv, Portfolio

