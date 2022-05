A Wall Street legpesszimistább elemzője bemondta, mikor lesz vége a tőzsdei esésnek

Erőteljesen negatívba fordult a piaci hangulat az elmúlt időszakban, hiszen a befektetőknek bőven van miért aggódniuk. A kamatkörnyezet emelkedik, a piacon lévő likviditás lassan csökkenni kezd, dúl a háború, energiaválság van, és az ellátási láncok továbbra sem álltak helyre. Michael Hartnett, a Bank of America vezető stratégája régóta pesszimista a piacra, most pedig bemondta, hogy a tőzsdei esésnek valószínűleg továbbra sincs vége, sőt, egészen októberig tarthat, és az amerikai tőzsdék még jóval lejjebb kerülhetnek.

Meddig eshet a piac?

Két héttel ezelőtt, amikor már mindenki azt hitte, hogy ennél már nem lehet pesszimistább, a BofA vezető befektetési stratégája, Michael Hartnett, a Wall Street legnagyobb medvéje, aki értelemszerűen a legpontosabb eladó oldali elemzővé is vált a tőzsdei esés következtében (társai átlagos S&P 500-ra szóló célára még mindig 4700 körül van), mindenkit megdöbbentett, amikor az olvasóknak elmondta, hogy bár a Wall Streeten már most is borús a hangulat,

azonban az igazi eladások csak most kezdődnek.

Egy héttel később Hartnettnek ismét igaza lett, az S&P beszakadt, a Nasdaq pedig a Lehman-csőd óta a legrosszabb hónapját zárta. Hartnett helyesen figyelmeztetett arra is, hogy minél közelebb kerülünk a 4000 pontos szinthez,

annál agresszívebb lesz az eladás.

Azóta a helyzet csak még rosszabb lett, ami még több muníciót adott a Wall Street legnagyobb pesszimistájának a legújabb heti Flow Show elemzéséhez.

Hartnett figyelmeztet, hogy a NYSE Composite (amerikai részvényeket, ADR-eket, és kötvény ETF-eket tömörít) 9 százalékot esett, elérve a 100 hetes mozgóátlagát.

Az elmúlt 25 évben a recessziók és válságok alatt mindig azt láttuk, hogy kedvenc Wall Street-i barométerünk határozottan letörik a 100 hetes mozgóátlag alá – írta Hartnett. Az elemzés készültekor az index értéke hajszálnyira volt az indikátor értékétől.

A tegnapi eséssel azonban letört az index a 100 hetes mozgóátlag alá.

Ezt az analógiát kiterjesztve az összes medvepiacra, a stratéga emlékeztet:

az elmúlt 140 évben 19 medvepiacot láttunk;

az átlagos esés 37,3 százalékos volt;

az átlagos időtartam 289 nap volt.

Bár a múltbeli teljesítmény nem irányadó a jövőbeli teljesítményre, ha az lenne,

a mai medvepiac 2022 október 19-én ér véget, az S&P500 3000 pontig esik, a Nasdaq pedig 10 000 pontig zuhan.

Van azonban két pozitívum:

Sok részvény már eleve elérte a fenti kritikus szinteket, azaz a Nasdaq-részvények 49 százaléka 50 százalékot esett az 52 hetes csúcsáról. Emellett Nasdaq-részvények 58 százaléka 37,3 százalékra van a csúcstól, és az index 77 százaléka medvepiacban van, azaz több mint 20 százalékos esést mutat.

A másik pozitívum, hogy a medvepiacok általában gyorsabban lezajlanak, mint a bikapiacok.

A BofA stratégája ezek után kitér a Bank of England múlt heti előrejelzésére, amely egy stagflációs gazdaságról szóló forgatókönyvet erősített. A BoE 2022 októberére 10 százalék feletti brit fogyasztói árindexet prognosztizált, és a 2023-as GDP-előrejelzését 150 bázisponttal -0,25 százalékra csökkentette; más szóval 10 százalékos infláció, 0 százalékos növekedés - ami megfelel a stagfláció definíciójának.

Éppen emiatt Hartnett az 1973/74-es időszakot veszi összehasonlítási alapként, amikor a környezet nagyon hasonló volt. Ekkor a készpénz és a nyersanyagok a hasonló környezetben megverték a kötvényeket és a részvényeket az évesített hozam tekintetében, főleg az olaj nyújtott kiemelkedően erős teljesítményt.

Kockázatkerülésre utalnak a tőkeáramlások

Eközben a tőkeáramlások - amelyek mindig jó indikátorai a piaci hangulatnak - azt mutatták, hogy az elmúlt hónap hatalmas kiáramlásait követően a legutóbbi heti áramlások (a Fed kamatdöntésére készülve) is masszív kockázatkerülést jeleztek: 0,3 milliárd dollár vontak ki az aranyból, 3,4 milliárd dollárt a részvényekből, 9,1 milliárd dollárt a kötvényekből.

Néhány további részlet a múlt heti tőkeáramlásokból:

nagy beáramlás az állampapírokba (6,0 milliárd dollár),

nagy kiáramlás az inflációkövető állampapírokból (3,2 milliárd dollár),

nagy kiáramlás az befektetési minősítésű kötvények (7,3 milliárd dollár),

minden idők legnagyobb kiáramlása REIT-ekből (ingatlan) (2,2 milliárd dollár),

nagy kiáramlás a pénzügyi részvényekből (1,6 milliárd dollár),

A részvényekbe irányuló áramlások 4 hetes átlaga a legnegatívabbá vált 2020 májusa óta, amikor a Fed-nek be kellett avatkoznia a piac megmentésére.

Kilátások

A kilátásokat tekintve, a BofA stratégája nem éppen optimista. Hartnett a következőképpen látja a piac alakulását a következő időszakban:

Az alapforgatókönyve szerint a részvénypiacok a mélypontokat még nem érték el, a kötvényhozamok pedig új csúcsokat érhetnek el.

A Wall Street a 2022-es év nagy részét az inflációs-sokk, a kamatláb-sokk és a recessziós-sokk feldolgozásával tölti, ami negatív, volatilis hozamokat jelent abszolút értelemben.

A recesszió kockázatok miatt a következő felfelé irányuló mozgás a nyersanyagoknál taktikus eladásokhoz vezethet.

A medvepiac fő indikátorai a kötvényhozamok és a dollár mélypontja, valamint a fejlődő piacok (EM), kriptodevizák, spekulatív tech (pl. biotechnológia) csúcspontja volt 2021 első negyedévében. Ha a kötvényhozamok és a dollár elérik a csúcspontot, az EM, a kripto, valamint a spekulatív tech pedig bázist alakít ki, akkor érdemes kockázatot vállalni, mindenekelőtt a vállalati kötvényekben – írja Hartnett, hozzátéve, hogy itt még azért nem tartunk (és megjegyzi, hogy a spekulatív tech a következő 2 évben medvepiacon marad, és a bázis kialakítása nem jelent egyből egy új bikapiacot).

