Az Instagram is beszáll az NFT-őrületbe

Az Instagram ezen a héten kezdi el tesztelni a digitális művészeti termékeket, lehetővé téve az alkotók és a gyűjtők számára, hogy a profiljukon megjeleníthessék az NFT-jeiket.

Az Instagram kisszámú felhasználóval dolgozik együtt a funkció tesztelésén, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az NFT-ket megosszák a fő hírfolyamukban, valamint a Stories-ban és üzenetekben, úgy, hogy összekapcsolják a fiókjukat a harmadik féltől származó digitális tárcákkal. Az elérhető tárcák a Rainbow, a MetaMask és a Trust Wallet lesznek, a Coinbase, a Dapper és a Phantom pedig hamarosan követi őket.

A gyűjthető tárgyak közzétételéért nem számít fel külön díjat az Instagram. Kezdetben az Ethereum és a Poloygon alapú NFT-ket támogatják, amelyeket a Solana és a Flow követ majd.

A Meta vezetője, Mark Zuckerberg szerint hamarosan hasonló funkció érkezik a Facebookra is, és a cég a Spark AR technológiáján keresztül a kiterjesztett valóság NFT-ket is beemeli az Instagram Storiesba, "így a digitális művészetet fizikai terekbe is el lehet majd helyezni".

Címlapkép forrása: Getty Images