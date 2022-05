Milyen világ jön Magyarországon, ha megegyezünk az unióval az orosz olajról?

Formálódik a hatodik uniós szankciós csomag Oroszországgal szemben, Magyarország és a Mol pedig az egyeztetések középpontjában áll, az orosz olajról és olajtermékekről való leválás ugyanis nekünk lehet a legnehezebb. Az átállás a magyar kormány és a Mol szerint is hosszú ideig tarthat és költséges, és nyilvánvalóan nem mindegy, ki viseli ezeket a költségeket, részben erről is szól most a vita. Nagy kérdés, hogy az átmeneti időszakban, és főként az orosz olajról való esetleges leválás után lesz-e elég üzemanyag, főleg gázolaj Magyarországon és a régióban, a Portfolio-nak nyilatkozó szakértők szerint reális esélye van annak, hogy üzemanyaghiány alakuljon ki Magyarországon, erre figyelmeztetett egyébként egy esetleges embargó hatásaként a Mol is.

Készül az uniós embargó, jöhetnek a kivételek

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke múlt hét szerdán mutatta be az Európai Unió hatodik, Oroszországgal szembeni szankciós csomagját, az eredeti tervek szerint az uniós tagállamoknak 6 hónap múlva, tehát novemberben kellene felhagyni a nyersolaj és év végéig a finomított olajtermékek behozatalával, ez alól kapott volna 2023 végéig szóló felmentést Magyarország és Szlovákia, vagyis praktikusan a Mol, ugyanis a magyar vállalatnak Százhalombattán és Pozsonyban is van finomítója, ahol jellemzően orosz olajat dolgoznak fel, Pozsonyban 100 százalékban, Százhalombattán pedig jelenleg 65-70 százalékban.

Az elmúlt napokban egyeztetések zajlottak a tagállamok között az olajembargóról, ugyanis egyhangú szavazásra lenne szükség a szankciók életbe lépéséhez, azonban több tagország, így Magyarország, Szlovákia, Horvátország, Csehország, Bulgária és Görögország is szeretne bizonyos könnyítéseket, felmentéseket.

Ezek közül Magyarország tiltakozása a legerősebb, nem véletlen, hogy Ursula von der Leyen személyesen Magyarországra repült, hogy egyeztessen a témában Orbán Viktorral, ma pedig Emmanuel Macron egyeztetett a magyar kormányfővel.

A magyar kormány álláspontja az, hogy jelenleg Magyarország energiaellátása "biztos lábakon áll", a hatodik szankciós csomag hatályba lépése viszont lerombolná Magyarország energiabiztonságát, hiszen ebben az esetben lehetetlen volna beszerezni a magyar gazdaság működtetéséhez szükséges kőolajat. Szijjártó Péter azt mondta, hogy mindaddig, amíg az Európai Bizottság nem kínál megoldást ezekre a problémákra, addig Magyarország nem tudja támogatni a szankciós csomagot, mivel az jelen formájában - megoldási javaslatok nélkül - felér egy a "magyar gazdaságra ledobott atombombával".

A Mol ezzel kapcsolatban azt kommunikálja, hogy több évnyi, több százmillió dolláros beruházásra lenne szükség, ráadásul ha találnak is alternatív kőolajat, nem biztos, hogy megfelelő mennyiségben be tudják szerezni, az biztosan drágább lesz, mint most az orosz olaj, a termékkihozatal pedig biztosan változik, ezért veszélybe kerülhet az ellátásbiztonság.

A másik oldalon ott áll az olajfinomítást és a Mol eszközeit jól ismerő szakértők véleménye (például a G7-nek nyilatkozó Miklós Lászlóé), aminek a lényege az, hogy különösebb megrázkódtatások nélkül tovább tudnának működni a Mol finomítói nem orosz olajjal is.

Az Ursula von der Leyen Twitter-üzenetében beharangozott videókonferenciás regionális egyeztetésre ma került volna sor, arról nem tudni, hogy a hatodik uniós szankciós csomag elfogadása mikorra várható.

Sokba kerülne és sokáig tartana az átállás a Mol szerint

Egyre valószínűbb tehát, hogy az egyes tagállamoknak adott engedményekkel megspékelt embargó életbe lép majd az orosz kőolajjal és olajtermékekkel szemben, ezért csak idő kérdése, hogy a Molnak át kelljen állni a tengeri olaj feldolgozására, hiszen még abban az esetben is, ha még évekig beszerezhet a vállalat orosz olajat a Barátság kőolajvezetéken keresztül, bizonyos beruházásokat már időben el kell kezdeni, a megfelelő alternatív olajat ki kell választani, a beszerzési forrásokkal a kapcsolatokat ki kell építeni stb. Huff Zsolt, a Mol-csoport Downstream termelési ügyvezető igazgatója a Portfolio-nak elmondta, hogy mivel tisztán egyelőre nem is dolgozható fel a Mol finomítóiban a tengeri olaj, először meg kell találni a megfelelő módosító kőolajat, hogy például az orosz olajhoz sok paraméterében hasonló Arab Lighthoz milyen kőolajat kell hozzákeverni, hogy tudják biztosítani a termelést. Aztán ezeket a kőolajokat be kell szerezni és fel kell tudni szállítani a finomítókba. És itt más kapacitási problémák is jelentkezhetnek, ugyanis ahhoz, hogy a Dunai Finomító 35 százalékban tengeri olajat dolgozzon fel, két hetente egy tengeri szállítmánynak kell érkeznie, amit le kell fejteni, és el kell juttatni az Adria távvezetéken. Ha 100 százalékban nem orosz olajat dolgozna fel a Mol, akkor ahhoz kétnaponta ki kellene kötni egy hajónak Horvátországban, lefejteni, pumpálni és keverő, tároló kapacitásokat kell kiépíteni.

Hernádi Zsolt arról beszélt, hogy

egy teljes embargó esetén 2 és 4 év közötti időtartam az, hogy tudjuk biztosítani azt a termelési szintet, ami a régió ellátásához szükséges, és 500-700 millió dollár közötti beruházásról beszélünk.

Orosz vagy nem orosz áru?

Érdekes kérdés, hogy az embargó tényleges bevezetése után, vagyis a több ország rendelkezésére álló türelmi idő letelte után továbbra is hozzájuthatnak-e a nyugati cégek az orosz kőolajhoz és késztermékekhez. Ez a kérdés azért merült fel, mert orosz részről az volt a nyugati szankciók bevezetése utáni egyik első reakció, hogy hivatalos csatornán keresztül nem, közvetítő cégeken keresztül azonban több nyugati ország/vállalat továbbra is orosz árut vesz majd, legfeljebb az máshogy lesz megcímkézve. Forrásaink szerint - mint ahogy szinte minden esetben - most is igaz, hogy minden szabályt ki lehet játszani, vagyis nem lehet kizárni, hogy ilyen megtörténjen, de az embargó nagyon megnehezíti a dolgokat. Elképzelhető, hogy egy kisebb, magas kockázati étvágyú szereplő bevállalja azt, hogy úgy tesz, mintha nem tudná, hogy orosz terméket vásárol, de nagy szereplők máshogy járnak el, ők a beszerzéseiket rögzítő szerződéseikbe bele fogják tenni, hogy az eladónak igazolnia kell, hogy nem orosz eredetű az áru, amit elad. Persze itt is van lehetőség a szabályok kijátszására, nehezen átlátható például, hogy az áruk átrakodása után, főleg, ha keverik a különböző termékeket, akkor mondjuk egy 100 kilotonnás tankerhajóban pontosan milyen származású áru van, erre szolgálnak a termék eredetéről szóló, az eladó által kiállított dokumentumok, a vevő pedig nyilatkozhat arról, hogy abba nincs bekeverve sem orosz áru. Itt érdemes visszagondolni az Irán elleni szankciókra, akkor azért alaposan visszaesett a kitermelés, ez pedig arra utal, hogy nagy volumenben nem tudták kijátszani az embargót.

Amit szinte lehetetlen kontrollálni, ha orosz kőolajat (is) finomít adott finomító (pl. nem európai) és a készterméket adja el. Ilyen esetekben a kőolaj származását nem lehet pontosan lekövetni.

Kulcsfontosságú az import

A 2021-es számok azt mutatják, hogy nagyjából 520 kilotonna dízel jött be az országba nettóban, mivel az import több mint 1400 kilotonna volt, de ezzel szemben állt 900 kilotonna export, a benzinnél 370 kilotonna volt a nettó behozatal, vagyis az 520 és a 370 kilotonna üzemanyag volt az, amennyivel kevesebbet termelt tavaly a Mol finomítója, mint a magyar kereslet. Idén az látszik - és a Mol ezt több alkalommal is kommunikálta - hogy jelentősen megugrott a kereslet, miközben a Mol finomítója érdemben nem tud többet termelni, a kettőből az adódik, hogy

Magyarország üzemanyag-importigénye nőtt.

A Mol részben tudja kezelni ezt a helyzetet, forrásaink szerint a pozsonyi finomítójából is átirányít ide volument, de az országnak szüksége van importra. Most még inkább, mint tavaly, mert már nincsenek koronavírus-járvánnyal összefüggő lezárások, a relatíve olcsó üzemanyag miatt magas a belföldi kereslet, és nagyon erős az üzemanyagturizmus is. Ennek az igénynek a kielégítéséhez szükség van importra, ami nem csak a Molhoz köthető, más nemzetközi piaci szereplők is importálnak, igaz, a korábbinál kisebb mennyiségben, és vannak más, kisebb szereplők, akik kisebb volumeneket szintén behoznak a magyar piacra.

A Magyarországra érkező import üzemanyag egyik forrása a Mol leánycégének, a Slovnaftnak a pozsonyi finomítója, amely jóval többet termel, mint amennyi a szlovákiai kereslet, onnan exportálnak Lengyelországba, Ausztriába, Csehországba és Magyarországra is jelentős mennyiséget.

Időről időre jön be áru Ausztriából, Csehországból is, a schwechati finomító kellően közel van Magyarországhoz, az OMV-nek van egy depója a Csepel-szigeten.

Szlovéniából is érkezik be áru jelenleg.

Az importtal kapcsolatban három fontos kérdés merülhet fel:

az egyik a kapacitás, az áru egy része ugyanis vasúton érkezik, és hiába dönt úgy mondjuk a Mol, hogy nagyobb volumenben hozna be Magyarországra üzemanyagot, ha nincs elég vasúti kocsi, amit ráadásul jó előre le kell foglalni, és az is kérdéses, hogy a Mol-depóban van-e elég kapacitás a lefejtésre. Létezik még hajón történő import a Dunán keresztül, ami a Dunai vízállásnak van kitéve és tartályautós import is.

Egy másik érdekes kérdés az, hogy hogyan reagálnak az egyes kormányok egy súlyos ellátási problémára, egyik forrásunk szerint simán mondhatja azt a szlovák kormány, hogy amit a Slovnaft megtermel, az először Szlovákiában marad, abból töltik fel a stratégiai készlet, elégítik ki a szlovákiai keresletet, és ami marad, azt lehet exportálni.

További kérdés a szezonalitás: tavasszal elkezd emelkedni az üzemanyag-forgalom, nyáron kifejezetten erős, a finomító meg be van állva egy termelésre. Télen általában keresik a finomítók, hogy hol adják el az árut, nyáron meg szűkebb a piac, a piaci szereplők most is várnak növekedést, de ehhez a finomítói oldalt nem lehet rugalmasan hozzáigazítani, vagyis az import is igencsak szezonálisan mozog.

Felmerülhet a kérdés, hogy a hatósági árak mellett mi értelme van annak, hogy bárki üzemanyagot hozzon be az országba? Forrásaink szerint az egyik ok az az (amit a Mol is hangoztat), hogy érzik a felelősséget az ellátásbiztonság iránt, és ezért akár veszteség árán is behozzák az árut. De van egy racionálisabb érv is, ez pedig az, hogy a Magyarországra importált üzemanyag részét piaci áron is el lehet adni, ez alatt egyrészt a nagybani végfelhasználónak történő eladást, másrészt a nagynyomású kútoszlopon történő értékesítést kell érteni. Utóbbinál több cég is úgy próbál optimalizálni, hogy az importáru ezekre a kutakra kerüljön.

Reális forgatókönyv az üzemanyaghiány

Ahhoz tehát, hogy ne jelentkezzenek Magyarországon ellátási problémák, importra van szükség, az viszont jelenleg a hatósági nagykereskedelmi ár miatt csak jelentős veszteséggel valósulhat meg. Ha nem emelkedik a piaci ár közelébe a hazai üzemanyagár, akkor nem várható, hogy érdemben növekedjen az import, és itt nem néhány tíz forintos hatóságiár-emelésről beszélünk, mert a gázolaj kiskereskedelmi ára az árplafon nélkül literenként 700 forint körül alakulna, és az import szempontjából az sem segít, ha lépcsőzetesen, néhány tíz forinttal emelnék meg a hatósági árat.

Ha az a kérdés, hogy a 480 forint helyett az 520 forintos ár már ösztönözné-e az importot, akkor a válasz egyértelműen nem,

fogalmazott egyik forrásunk, aki szerint a Mol mindent megtesz a magyarországi ellátásbiztonságért, ami azon is látszik, hogy ha csak profitcélok vezérelnék a Molt, akkor az a környező országokban is eladhatná az üzemanyagot, ahol piaci árak mellett egyszerűen több pénzt csinálna. Az biztos, hogy a Mol még profitábilisabb tudna lenni, ha csak a rövid távú céljai vezérelnék.

Ennek ellenére egyik forrásunk szerint reális esélye van annak, hogy üzemanyaghiány alakuljon ki Magyarországon, erre figyelmeztetett egyébként egy esetleges embargó hatásaként a Mol is.

Az ellátásbiztonság a Mol szerint azt is érteni kell, hogy ha sikerül is átállítani a finomítót más típusú kőolajra, várhatóan más lesz a termékkihozatal, a gázolajnál és a benzinnél is fennáll ennek az esélye. Ha minden össze is jön, sokkal drágább lenne a dolog, de a végén kevesebb gázolaj lesz, ami egy magyar piacon, ami amúgy is rövid, ellátásbiztonsági kockázatot okoz.

A gázolaj piacán előbb jelentkezne hiány, de akár a benzinnél is előfordulhat. Európa több benzint gyárt, mint amekkora az itteni kereslet, gázolajból viszont rövid, ott egész Európa importra szorul, és összességében az európai benzinpiac jóval kisebb, mint a gázolajé, jelenleg a dízelkereslet 2,5-szer nagyobb mint a benziné, . Abból a szempontból Magyarország nincs rossz helyzetben, hogy ide nem nagyon érkezik orosz késztermék, amit a szankciók érinthetnek, van egy csővezeték Oroszországból, ami Tiszaújvárosig megy, de az jó ideje már száraz, nem működik. Az orosz gázolaj nagy része Lengyelországba, Németországba, Angliába illetve az ARA régióba (Belgium, Hollandia) érkezik, ezzel együtt az indirekt hatás persze Magyarországon is jelentkezik, mert ha nincs elég áru az előbb említett piacokon, vagy akár Ausztriában, Csehországban vagy Romániában, akkor a potenciálisan Magyarországra érkező import nem tud úgy jönni, vagy keres egy másik helyet, ahol hajlandók megfizetni érte a felárat.

Hogyan lehet elkerülni az üzemanyaghiányt?

Az import növelése mellett egy másik megoldás az esetleges ellátási gondokra, ha Magyarország kevesebb üzemanyagot exportál. A Mol békeidőben exportál üzemanyagot, elsősorban azokba az országokba, ahol vannak Mol-leányvállalatok, és eladják akár a saját kúthálózatukban. Információink szerint az exportot most visszafogta a Mol, már nincsen nagy tere annak, hogy ezt még jobban leépítse.

A kormány dönthet úgy, hogy felszabadít a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő biztonsági kőolaj és kőolajtermék készletekből, amelyek mértéke a nettó importra vetített legalább 90 napos szintet kell, hogy elérje. (készletfelszabadításra egyébként 2019 áprilisában is sor került, amikor a Barátság kőolajvezetéken keresztül szennyezett olaj érkezett Magyarországra) A Molnak operációs készlete is van, hogy a depókban, a finomítókban mindig legyen áru, ha nagy probléma van, ezeket le lehet üríteni. Huff Zsolt a Portfolio-nak elmondta, hogy a Mol-csoportban közel 700 ezer tonna kőolajtároló kapacitás van, Horvátországban, Magyarországon és Szlovákiában.

Felmerül még egy drasztikus megoldás, hogy a magyar állam bizonyos eszközökkel motiválhatja-e a piaci szereplőknek, hogy importáljanak Magyarországra üzemanyagot, ezzel kapcsolatban forrásaink kiemelték, hogy ha lenne is ilyen terve a magyar kormánynak, a kivitelezés már kétséges, nehezen bizonyítható, hogy az adott vállalat próbál, de nem tud behozni benzint vagy gázolajat.

Ezek a rendkívüli megoldások, de nyilvánvalóan a piaci árszabályozás szerepét emelték ki forrásaink, mint megoldást. A piaci üzemanyagár ugyanis több fontos csatornán keresztül is csökkentené az ellátásbiztonsági kockázatokat:

egyrészt a magasabb üzemanyagár benzin- és gázolaj-importra sarkallná a szektor szereplőit,

másrészt általánosságban csökkentené a keresletet,

és automatikusan visszafogná, akár teljes mértékben eliminálná az üzemanyagturizmust.

Az árszabályozás jelenleg a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árat is érinti. Ha maradna a nagykereskedelmi árplafon a jelenlegi szinten, a kiskereskedelmi árplafont viszont megemelnék, akkor a kiskereskedőknek érdeke lenne árut eladni, viszont mindenki a Mol ajtaján kopogtatna, hogy adjon neki árut, az import ettől még nem fog bejönni, vagyis, ha az ellátásbiztonság a kérdés, azon ez a lépés csak részben segít.

Forrásaink szerint, ha már a politika belenyúlt a szabd piac működésébe, akkor újabb szabályozással enyhítheti a nyomást az árstop-rendszeren, például azzal, hogy csak a leginkább rászorulókat kompenzálja, egyes társadalmi rétegek kaphatnak havi néhány ezer forintos üzemanyag-kupont, vagy bizonyos fogyasztók bizonyos időközönként egy tank benzint hatósági áron vásárolhatnak. Az látszik, hogy nem könnyű kiválasztani, kit ne hagyjon hozzájutni hatósági áras üzemanyaghoz a kormány, a mezőgazdaság kulcsfontosságú, a fuvarozás szintén, a lakosságot pedig politikai okokból nem nagyon tudja elengedni a kormány.

Korábban, mint megoldás felmerült az üzemanyagok egyes paramétereire vonatkozó szabályozás átmeneti feloldása, hogy a Mol a nem orosz olajból finomított, esetlegesen más paraméterekkel, például magasabb kéntartalommal jellemezhető üzemanyagai is forgalomba kerülhessenek. Forrásaink szerint egy ilyen lépés az ellátásbiztonságot nem segíti, ha hiány van, akkor hiány van, mindegy, milyen kéntartalmú üzemanyagról beszélünk. Nagy kérdés, hogy a jelenlegi autópark hogyan reagálna a megváltozott üzemanyagokra, de ott kisebb lehet a probléma, ez inkább környezetvédelmi okokból lehet problémás.

Érdekes felvetés a bioüzemanyagok kötelező bekeverésének felfüggesztése is, a bekeverés ugyanis nyilvánvalóan pluszköltség, a másik oldalon viszont, ha szűkös a piac, és legalább x százalékot kiváltunk ezzel, az volumenben segít. A biodízel ára tonnánként 2200-2400 dollár, a gázolajé pedig 1200, vagyis, ha a drágább bio komponensből bekeverek 5 vagy 7 százalékot, akkor az nyilvánvalóan drágítja az üzemanyagot. Ugyanez megvan az etanolnál is, az is drágább, mint a benzin. Plusz logisztikai kihívás, hogy be kell szerezni, szállítani, külön tartály, összekeverni megfelelő arányban. A bioüzemanyagok nagy részét unión belül vagy Magyarországon gyártják, elég erősek vagyunk ebben, ennyivel kevesebb importra szorulunk. Ha ellátásbiztonság szempontjából nézzük, akkor folytatni kell a bekeverést, ha ár szempontjából nézzük, akkor pedig olcsóbb tud lenni bekeverés nélkül az üzemanyag. A harmadik faktor, ami kicsit hosszabb táv, ha hisszük azt, hogy a bioüzemanyagokkal kevesebb CO2-t bocsátunk ki, akkor az is egy jó kérdés, hogy hátat fordítunk-e ennek, és nem számít a globális felmelegedés, csak azért, hogy olcsóbb legyen az üzemanyag.

Ha viszont minden igyekezet ellenére üzemanyaghiány alakulna ki Magyarországon, akkor vélhetően hasonló folyamatokat láthatnánk, mint az elmúlt hetekben: a tartósan veszteséges működés több benzinkút-üzemeltetőt arra kényszerített, hogy befejezze tevékenységét, vagy folyamatos áruhiánnyal küzdenek, azért, mert nem hajlandók importálni magas áron, vagy egyszerűen nincs forrásuk. Ez pedig azt is jelenti, hogy a nagy szereplőkön még erősebb a nyomás, az ő kútjaikon még nagyobb a kereslet. Felmerülhet, mint megoldás, hogy az üzemeltetők kútoszlopokat zárnak le, hogy lassítsák a kiszolgálást, azzal kellemetlenebb lesz tankolni, de ez nemzetgazdasági szinten nem járna jelentős hatással, sőt, akár pánikot is gerjeszthet.

Címlapkép: Getty Images