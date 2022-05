Örökre elfelejthetjük a nyelvtanulást a Google új termékével?

Egy évtizeddel a Google Glass debütálása és bukása után a Google egy új okosszemüveget mutatott be, amely tiszavirág-életű elődjével ellentétben nem úgy néz ki, mintha egy B-filmes rendező sci-fijéből lépett volna elő, hanem egy sokkal hagyományosabb kinézetet kapott. Az új eszközt a Google I/O fejlesztői konferenciáján mutatták be sok más termék mellett, és talán a legmeglepőbb funkció, amelyet megosztottak vele kapcsolatban, hogy képes lesz élőben fordítani és feliratozni a beszélt nyelvet.

A Google fejlesztői szerint az új eszköz célja, hogy hidat képezzen a valóság és a techcég által fejlesztett szolgáltatások, például a keresés és a térkép, virtuális "univerzumai" között. A cég elmondása szerint hosszú évek óta fejleszti a Google Translate-et is, amely most, ebben az eszközben egy új szintre fog eljutni.

Nem mellesleg, a profit növelése szempontjából sem utolsó szempont, hogy a Google ökoszisztémája még egy eszközzel bővül. Ez ugyanis eggyel több lehetőség arra, hogy a felhasználókat a techcég a platformján belül tartsa. Így a reklámbevételeket nem kell más gyártókkal, például az Apple-lel, megosztania.

A Google 2023-ban egy táblagépet és egy okosórát is a piacra fog dobni, amely lépés erősen hajaz arra a termékfejlesztési stratégiára, amelyet az Apple-nél láthatunk. A Google hardverüzletága egyelőre nem szerzett túl nagy részesedést a globális piacon, mindössze 1 százalékot sikerült elérnie az IDC piackutató cég felmérése szerint. A vállalat terjeszkedését nehezítik a riválisok által indított keresőszolgáltatások, és a folyamatosan zajló trösztellenes vizsgálatok is.

Az előző okosszemüveg bemutatását komoly showelemek kísérték, amelyből most nem sokat láthattunk. A Google óvatosságát mutatta, hogy a cég most csak videót mutatott be a prototípusról, amely angol, mandarin, spanyol és amerikai jelnyelvet (ASL) tartalmazó beszélgetések fordítását jelenítette meg. A vállalat nem közölt megjelenési dátumot, és azt sem árulta el, hogy van-e kamera a készülékben (ha jelnyelv fordítására is képes, akkor vélhetően van).

A Google további szolgáltatásokat is bejelentett:

A Google korábban bemutatott egy olyan funkciót, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy képet készítsenek borosüvegekről és egy automatikus keresés lefutásával azonosítsák a fekete tulajdonú borászatokból származó termékeket. Hasonlóképpen, a felhasználók még idén elérhetik azt a funkciót, amellyel képeket készíthetnek termékekről, hogy ellenőrizzék melyik közeli boltban érhető el.

A Google Maps még idén kap egy olyan új nézetet, amely a Street View és a légi felvételek ötvözésével a "világ gazdag, digitális modelljét hozza létre".

A Google új okosórája, a Pixel Watch a bemutató szerint nem lesz kompatibilis az Apple iPhone-jaival és más célcsoport számára készült, mint a Google fitnesz karkötője, a Fitbit.

A bejelentett szolgáltatások között szerepel az újraindított Google Wallet alkalmazás is, amelyben a felhasználók a jogosítványaikat is tárolhatják. A szolgáltatás az Apple márciusban debütált funkcióját követi, és hasonlóan a riválishoz egyelőre csak az Egyesült Államok bizonyos részein lesz elérhető.

A Google anyacégének az Alphabetnek a részvényei szerdán 0,7%-ot estek. Jelenleg így áll az árfolyam:

(Reuters)

Címlapkép forrása: Shutterstock