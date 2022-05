Folytatódik az esés az amerikai tőzsdéken

Portfolio 2022. május 16. 18:50

Az elmúlt hetekben széleskörű tőkepiaci esést láthattunk, gyakorlatilag mindenhonnan menekültek a befektetők, legyen itt szó akár részvénypiacokról vagy kriptovalutákról - igaz, a múlt hét végén kisebb felpattanást láthattunk a tőzsdéken. A befektetőket továbbra is a jegybankok likviditásszűkítései, a kínai koronavírus-helyzet és az orosz-ukrán háború alakulása aggaszthatja, az elmúlt hetek alapján most is volatilis napokra számíthatunk a tőzsdéken. Gazdasági adatok szempontjából itthon az MNB közölte a fizetési mérleg adatokat márciusból, míg délelőtt érkezett az Európai Bizottság szokásos gazdasági előrejelzése is - a brüsszeli testület számításai szerint további intézkedések nélkül nem fog teljesülni a kormány 4,9%-os hiánycélja, részben azért, mert a rezsicsökkentés hatalmas terhet ró a költségvetésre. Emellett kiszivárgott, hogy lazítana a versenyjogi szabályokon az Európai Bizottság arra az esetre, ha teljesen leállnának az orosz gázszállítások az Európai Unió felé azért, hogy a lakosságot és a vállalati szférát minél inkább kíméljék az elszabaduló gázárak hatásaitól. Az ázsiai és az európai tőzsdéken ma felemás hangulat látszott, a tengerentúlon pedig inkább negatív mozgások látszanak.