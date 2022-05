Emelkedéssel indulhat a nap a tőzsdéken

Portfolio 2022. május 17. 09:01

A tegnapi nap folyamán leginkább iránykeresés volt jellemző a globális részvénypiacokra, miután az Ázsiából és Amerikából érkező gyenge makrogazdasági adatok miatt felélénkültek a gazdasági lassulással, illetve a recesszióval kapcsolatos aggodalmak. Ehhez képest ma reggel globális hangulatjavulás látszik a piacon, az ázsiai indexek is emelkedtek és a határidős indexek állása alapján az európai piacokon is emelkedéssel indulhat majd a nap. A mai nap folyamán több fontos gazdasági adat fog érkezni, emellett az EKB és a FED vezére fog beszédet mondani este, és egy-egy erős üzenet akár meg is mozdíthatja a piacokat.