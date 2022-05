Hatalmas esés a tengerentúlon a kiskereskedelmi részvények vezetésével

Portfolio 2022. május 18. 22:02

Ma délelőtt megérkezett az európai inflációs rangsor, ami alapján kilenc ország is van az Európai Unióban, ahol magasabb volt az éves infláció, mint Magyarországon - mindez nagyrészt a hatósági árstopoknak, főleg a rezsicsökkentésnek és a benzinár-stopnak köszönhető. Emellett nemrég egy gigantikus, 297 milliárd eurós csomagot jelentett be az európai bizottsági elnök, aminek célja az Oroszországtól való energiafüggőség csökkentése és az energiahatékonyság és a megújuló energia terjesztésének finanszírozása. Kifejezetten jó a hangulat a magyar tőzsdén, a Richter vezetésével mindegyik hazai blue chip pluszban van. Az európai tőzsdéken eközben leginkább az esés a jellemző, a tengerentúlon is rossz hangulatban indult a kereskedés.