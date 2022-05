Remekel a magyar tőzsde, felülteljesítő Európában

Portfolio 2022. május 18. 13:46

Ma délelőtt megérkezett az európai inflációs rangsor, ami alapján kilenc ország is van az Európai Unióban, ahol magasabb volt az éves infláció, mint Magyarországon - mindez nagyrészt a hatósági árstopoknak, főleg a rezsicsökkentésnek és a benzinár-stopnak köszönhető. Emellett kiszivárogtak a legújabb brüsszeli csomag egyes részletei, amely a megújuló energiák terjesztése érdekében többek között 20 milliárd eurónyi friss támogatást is tartalmaz, amelyből egy kis rész talán Magyarország energiarendszerének fejlesztésére is szolgálhat az olajembargós vétós feladásáért cserébe. Kifejezetten jó a hangulat a magyar tőzsdén, a Richter vezetésével mindegyik hazai blue chip pluszban van. Az európai tőzsdéken eközben leginkább az oldalazás a jellemző, a nemzetközi piacokon elsősorban a háború alakulására figyelhetnek a befektetők.