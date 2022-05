Félnek a befektetők, nagy eséssel indul a nap a magyar tőzsdén

Portfolio 2022. május 19. 09:15

Masszív esés volt szerdán az amerikai tőzsdéken, a befektetők újra elővették a már ismert témákat, a globális gazdasági lassulást, az ukrajnai háborút, a magas inflációt, és újra egy nagyon rossz forgatókönyvet kezdtek el árazni, ráadásul ijesztő vállalati gyorsjelentések is érkeztek, a Target és egy nappal korábban a Walmart is a profitmarzsok szűkülésére figyelmeztetett. A tegnapi amerikai esés hatására Európában is lejtőre kerültek a részvényárfolyamok a piacnyitás után, a magyar tőzsde a tegnapi száguldás után behúzta a féket és nagy eséssel nyitott.