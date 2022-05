Túl sokat kell a klímaváltozással foglalkoznunk - fakadt ki az HBSC vezetője

Eltúlozzák a központi banki döntéshozók és más globális hatóságok az éghajlatváltozás pénzügyi kockázatait - mondta az HSBC fenntartható befektetésekért felelős vezető bankára, kiváltva a klímaaktivisták tiltakozását. A társaság közölte: a bankár nézetei nem tükrözik az HSBC egészének nézeteit.

"A megalapozatlan, harsány, pártos, öncélú, apokaliptikus figyelmeztetések MINDIG tévesek" - írta ki Stuart Kirk, a HSBC felelős befektetésekért felelős vezetője egy csütörtöki londoni konferencián tartott előadásának prezentációjában a Reuters beszámolója szerint.

Kirk szerint csapata és általában az HSBC aránytalanul sok időt tölt az éghajlati kockázatokkal, szemben más kihívásokkal.

"Az infláció a nyakunkon van, és nekem azt mondják, hogy még több időt kell töltenem azzal, hogy olyasmivel foglalkozzak, ami 20 vagy 30 év múlva fog bekövetkezni, ez teljes aránytévesztés" - mondta a Financial Times által rendezett konferencián-

Nicolas Moreau, a 640 milliárd dollárnyi vagyont kezelő HSBC Asset Management vezérigazgatója a Reutersnek egy szóvivőjén keresztül úgy kommentálta mindezt: Kirk megjegyzései nem a vállalat álláspontját képviselik.

Kirk megjegyzései bírálatokat váltottak ki azon aktivista csoportok részéről is, amelyek kampányt folytattak azért, hogy az HSBC és más pénzügyi cégek csökkentsék a fosszilis tüzelőanyag-ipar finanszírozását, és szigorítsák éghajlatvédelmi vállalásaikat, a Bank on our Future kampány vezető kampányfőnöke például "regresszívnek és súlyosan hibásnak" nevezte a megjegyzéseket, hozzátéve, hogy az éghajlatváltozás jelentős kockázatot jelent a pénzügyi eszközökre nézve.

Címlapkép: Shutterstock