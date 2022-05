Trump négy éve keresztbe tett, most újabb gigantikus felvásárlással próbálkozik a chipgyártó óriás

Több forrásból is szivárognak információmorzsák azzal kapcsolatban, hogy tárgyalásokat folytat az amerikai chipgyártó, a Broadcom a vállalati cloud computing céggel, a VMware-rel az esetleges felvásárlásáról. A Bloomberg, a Reuters, a New York Times és a The Wall Street Journal is megszellőztette, hogy zajlanak a megbeszélések. Hozzátéve, hogy lehetséges, hogy nem lesz végül üzlet.

A Financial Times értesülései szerint az ajánlati ár elérheti az 50 milliárd dollárt.

A VMware piaci kapitalizációja a pénteki záróárfolyammal számolva 40,3 milliárd dollár és a részvények árfolyamának közelmúltbeli mélyrepülése jó felvásárlási célponttá tette. A 2019-es csúcshoz képest lefeleződött az árfolyam, az év elejéhez képest pedig 20 százalékkal vannak alacsonyabban a részvények. A Broadcom jóval nagyobb vállalat, kapitalizációja meghaladja a 222 milliárd dollárt.

A Broadcom már egy ideje keresi az akvizíciós lehetőségeket a szoftverpiacon, a legutóbbi nagy tranzakció a Symantec 2019-es felvásárlása volt, 11 milliárd dollárért. Akkor azt nyilatkozta a vállalat vezérigazgatója, hogy az M&A jelentős szerepet játszik a Broadcom növekedési stratégiájában és ez a következő logikus lépés. A szektorban több jelentős akvizíció fűződik a Broadcom nevéhez, különösen a 2010-es évek második felében volt aktív a Broadcom, 2016-ban a Brocade Communicationst vette meg 5,9 milliárd dollárért, 2018-ban pedig a CA Inc. nevű céget vásárolta fel 18 milliárd dollárért. A Qualcomm tervezett felvásárlását 2018-ban Donald Trump megakadályozta, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva.

A VMware felvásárlásával a chipgyártó egy diverzifikált technológiai vállalattá válhatna, amely a félvezetők mellett cloud szolgáltatásokat is kínál.

A VMware frankfurti tőzsdén kereskedett részvényei 20 százalékos pluszba ugrottak, míg a Broadcom 5 százalékot esett a londoni tőzsdén.

A VMware árfolyamának alakulása a frankfurti tőzsdén

Címlapkép: Getty Images