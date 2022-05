Hamarosan fontos döntések jöhetnek, tovább esik a magyar tőzsde

Portfolio 2022. május 25. 14:22

Európa piacain ma leginkább oldalazás látszik, a magyar tőzsde azonban jelentősen alulteljesítő, miután Orbán Viktor tegnap bejelentette a háborús veszélyhelyzetet, és már előrevetítette, hogy ma ismerteti az új veszélyhelyzetben várható első kormánydöntéseket. Közben a jegybank felől is érkeznek jelzések: az MNB friss Pénzügyi stabilitási jelentése szerint a lakáspiac túlértékeltsége növekvő aggodalomra ad okot, ez ellen a jegybank a banki tőkekövetelmények szigorításával is felléphet a közeljövőben, az MNB emellett a kamatstop esetében célzott meghosszabbítást javasolt. Elsősorban az OTP-n keresztül adják a befektetők a hazai börzét, jelentős mínuszban van a nagybank részvénye. Orbán Viktor rendkívüli bejelentésre készül egy Facebook-bejegyzés alapján, erre még tovább szakadt a magyar tőzsde és a forint is.