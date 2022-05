Sírjából tér vissza idén a magyar utasbiztosítási piac

Az előző évek korlátozó intézkedéseinek feloldása visszahozta az utazási kedvet: a Netrisk.hu-n május közepéig értékesített utasbiztosítások száma már közelíti a koronavírus-járványt megelőző 2019-es év azonos időszakának kötési szintjét. Az utasbiztosítások napi átlagdíja idén 720 forint, ami mindössze néhány százalékkal haladja meg a három évvel ezelőtti szintet.

Az év eddigi részében a piacvezető összehasonlító portál oldalán utasbiztosítást kötők közel fele öt országot keresett fel: Ausztriát (16%), Olaszországot (15%), Spanyolországot (7%), Angliát (5%), illetve Németországot (4%), utóbbi két ország esetében a biztosítást zömmel üzleti, munkavállalási célból kötötték. A nyári szezonban várhatóan Horvátország veszi át majd a lista vezető helyét, és a felsorolt országokhoz csatlakozik majd Görögország és Franciaország is.

A választott közlekedési eszközök aránya is világosan jelzi a normál utazási szokások visszatérését – mutat rá Cseh Anett, az alkuszcég termékfejlesztési vezetője. – Míg tavaly ilyenkor a repülőgépes utak aránya (elsősorban a még fennálló bizonytalanság miatt) 40 százalék alatt maradt, most meghaladja az 52 százalékot, ami körülbelül a covid előtti szintnek felel meg.

Bár az átlagos kárkifizetések összege fokozatosan emelkedik - amit az euróárfolyam jelentős megugrása is erősít – ezt a változást a biztosítók egyelőre csak igen visszafogottan érvényesítik a díjaikban. A május közepéig megkötött utasbiztosítások napi átlagdíja 720 forint volt, ami mindössze 2-3 százalékkal alakul a 2019 hasonló időszakában tapasztalt 700 forint felett. Tavaly ugyan 680 forint volt az átlagos napi díj, de ebben szerepet játszott az utazások arányának eltolódása is: a bizonytalan helyzetben többen választottak közeli célpontot autós utazással.

Egyes termékek esetében várható ugyan néhány százalékos díjemelés a következő hónapokan, de ez legtöbbször együtt jár majd egyes népszerű szolgáltatások (például útipoggyász biztosítása, vagy a kisállatok állatorvosi költségei) térítési limitjeinek emelésével. Külföldi autós utakra is egyre többen viszik magukkal kerékpárjukat, számukra fontos szempont lehet olyan poggyászbiztosítást keresni, amely a szállított kerékpár sérülését, rongálódását is fedezi. Szintén az autós utazókat segíti egy tavaly bevezetett és gyorsan népszerűvé váló, a kempingezőket célzó utasbiztosítási termék, amely lakóautókra és lakókocsikra vonatkozó fedezeteket is tartalmaz.

Noha a korlátozások eltörlése sokakat ösztönözhet nyáron az elmaradt külföldi utazások pótlására, ezek költségei jelentős többletterhet jelenthetnek tavalyhoz képest. Az európai országok többségében tapasztalható 8-10 százalék körüli infláció mellett a forintnak az euróhoz viszonyított 10 százalék feletti mértékű leértékelődésével is számolni kell, ami forintban mérve együtt átlagosan 20 százalék körüli költségnövekedést jelent. Emiatt szinte biztosan igen népszerűek maradnak a határokon belüli utak, amelyekhez egyre többen kötnek belföldi utasbiztosítást.

A belföldi utasbiztosításban olyan klasszikus utasbiztosítási fedezetek szerepelnek, mint a poggyászbiztosítás, útlemondás (sztornó) biztosítás, vagy éppen gépjárműassistance-szolgáltatás. Emellett olyan egészségügyi problémákkal kapcsolatos térítéseket is nyújt, mint a betegszállítás költsége, a nyaralás megszakítása miatt ki nem használt szállásköltség térítése, vagy éppen az utazás során elszenvedett baleset miatt járó táppénzkiegészítés. A belföldi utasbiztosítások átlagos napidíja jelenleg 430 forint körül alakul a portál adatai szerint.

Címlapkép: Getty Images