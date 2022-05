Elképesztően felgyorsult a banki digitalizáció: a sebesség mindennél fontosabb lett

A banki digitalizáció rendkívüli módon felgyorsult: ma már a hangsúly nem csupán az ötleten vagy a technológián van, hanem a képességen, hogy valaki ki tud-e gurítani 1-2 hónap alatt egy új fejlesztést, vagy évekre leköti a fejlesztői kapacitását, a piac pedig elmegy mellette – véli Nyíri József, a Finshape társ-vezérigazgatója. Keddi Financial IT konferenciánk előadójával a digitális banki piac növekedéséről, a sikertényezőkről, a szédítő sebességgel fejlődő technológiákról, a személyre szabott bankolásról, és az újonnan létrejött Finshape márkáról beszélgettünk.

Új brand alatt egyesül a hazai gyökerű W.UP és a cseh Banking Software Company, és Finshape néven folytatjátok a működést. Miért döntöttetek az egyesülés mellett, melyek voltak a tranzakció mozgatórugói?

A tranzakció 2021-ben zárult, az idei évtől az ügyfélszerzést már a csoportszintű márka alól végezzük, és júniustól pedig az új „Finshape” név alatt szolgáljuk ki meglevő ügyfeleinket is. A tranzakció mozgatórugóiról röviden azt tudom mondani, hogy nagyon passzol a két cég egymáshoz kultúrában, propozícióban, piaci jelenlétben, együtt pedig gyorsabban és nagyobbra tudunk nőni.

Látjuk a digitális banki piac robbanásszerű növekedését, és ezt szerettük volna kihasználni.

A digitális banki szolgáltatásokat kínáló cseh BSC-vel közös szinergiák - a termékajánlat, ügyfélkör tekintetében - gyorsabb növekedési lehetőséget kínálnak. A korábbi alapító-tulajdonosok kiválásával végbement egy menedzsment buyout, és egy célzott befektetés helyett végül a biztos pénzügyi háttérnek köszönhetően egy nemzetközi összeolvadás jött létre a befektető Portfolion vezetésével.

A márkaváltásról annyit érdemes elmondani, hogy a cégérváltás nem jár szervezeti vagy bármilyen más egyéb változással, hiszen nagyon erős a csapat, kár lenne hozzányúlni. Ugyanazok a kollégák fognak ugyanazokon a projekteken dolgozni, a mindennapi ügyfélkezelésben nem lesz változás. A cseh kollégákkal közösen vallott ügyfélközpontú kultúránkat szeretnénk tovább építeni az új márka égisze alatt. A kibővített értékajánlatunkból nem csak az új, hanem a meglevő ügyfeleink is profitálhatnak. Érdemes még kiemelni, hogy januártól Vitályos Áron alá tartozik a hazai ügyfelek kezelése, és a menedzsment nevében állíthatom, hogy hosszú távra rendezkedünk be: következetesen szeretnénk építkezni, és amit most leraktunk, az egy komoly alap ehhez.

Melyek most szerinted a leggyorsabban fejlődő technológiák a banki informatikában, ahol versenyelőnyre tehet szert egy bank, ha időben és megfelelő irányba lép?

A bankok számára számos technológia érhető el több ezer fintech beszállító kínálatából. A kihívást nem az jelenti számukra, hogy eldöntsék, melyiknek van értelme, hanem hogy a saját céljaik elérése érdekében a fontos kérdésekre (pl. buy or build) választ adjanak, építsenek egy jó roadmapet, amit lehetőség szerint végre is tudnak hajtani. Ehhez kell olyan vendor, amely tapasztalt, figyel az ügyfeleire, és akivel le lehet szorítani a piacralépés idejét, mert már rendelkezik egy piacra kész termékekkel.

A banki digitalizáció a bank összes területét szükségszerűen utol kell, hogy érje. Mi azt gondoljuk, hogy a versenyelőnyt a magas szintű ügyfélkiszolgálás tudja elhozni. Mi az adatalapú, személyre szabott és magas felhasználói élménnyel párosított ügyfélkiszolgálásra tettük a zsetont. Hangsúly továbbra sem az ötleten van, hanem a képességen, hogy valaki ki tud-e gurítani 1-2 hónap alatt egy új fejlesztést, hogy a következő elemekre fókuszáljon, vagy évekre leköti a fejlesztői kapacitását, a piac pedig elmegy mellette.

Milyen banki IT-fejlesztési projektek jellemzőek most a hazai illetve a régiós piacon, milyen megkeresések érkeznek hozzátok?

Ez piaconként eltérő, de kirajzolódnak bizonyos trendek. Azt látjuk, hogy az ESG egyre fontosabb. 5 évvel ezelőtt még nem volt reális, hogy egy banknak fontos legyen, hogy az ügyfeleit kiszolgálja a karbonlábnyomáról szóló információkkal, míg most egyre több ilyen megkeresést kapunk. Egyre fontosabb a money management alkalmazások új generációja is, ahol az ügyfelek proaktívan kapnak fontos infókat az aktuális pénzügyeikről, könnyen emészthető formában.

A lakossági megtakarítások, befektetések felé való orientációja is foglalkoztatja több ügyfelünket. továbbá a BNPL-szolgáltatók által támasztott verseny is innovációra kényszeríti a bankokat. Ha nem teszik, akkor a személyi hitel, hitelkártya és áruhitel üzletükbe is könnyen beleharap egy külső szereplő. Az online ügyfélazonosítás, számlanyitás, hiteligénylés pedig már nem csak lakossági, hanem vállalati bankolási igényként is jelentkezik.

Nemrégiben nagy port kavart, hogy egy bank Magyarországon GDPR-gigabírságot kapott AI-alapú ügyfélszolgálati adatkezelési gyakorlata miatt. Hogy látod, visszavetette-e ez a piac érdeklődését az AI-megoldások iránt? Óvatosabbak lettek a bankok?

Az adatkezelés érzékeny téma. Nem elég a jószándék, hogy valaki az ügyfelei életét könnyebbé szeretné tenni, transzparensnek kell lennie abban, hogy milyen gyakorlatokkal teszi mindezt. Azt nem lehet tehát kijelenteni, hogy az AI ne lenne GDPR-konform.

Olyan szempontból túl van dimenzionálva ebben a kérdésben az AI, hogy a pusztán szabály alapú logikák mentén már sokkal magasabbra lehet emelni a kiszolgálás minőségét. Mielőtt bárki rátérne az AI-ra, érdemes először ennek a lehetőségeit kiaknázni. Erre tud rátenni még egy lapáttal az AI, ami szintén logikai szabályrendszereken alapul, és a hozzáadott értéke miatt nem kérdés, hogy hosszabb távon ezt érdemes használni a kellő transzparencia biztosítása mellett.

Az AI tehát olyan, mint pár éve a felhő: nem az a kérdés, hogy meg fog-e jelenni a bankoknál, hanem, hogy melyik szereplő meddig áll ellent neki.

Mekkora a baj a hazai, illetve régiós IT-fejlesztői állomány szűkösségét tekintve? Milyen megoldások körvonalazódnak itt, mit lehet ezzel a problémával kezdeni, és ti mit tapasztaltok ebből?

Mi is úgy látjuk, hogy a keresleti oldal felülmúlja a kínálatit. A kellő nemzetközi rálátás birtokában mondhatjuk, hogy nem csak itthon van ez így, hanem ez egy globális trend. Ez javítja a tehetséges fejlesztők alkupozícióját, akik jellemzően rugalmasabb munkavégzésre (akár teljes távmunkára), jó közösségre, erős szakmai műhelyre és megbecsültségre vágynak. Mi a visszajelzések alapján úgy látjuk, ebben nem állunk rosszul. Hozzánk inkább jönnek, mint mennek a munkavállalók. Nagyon keményen dolgozunk viszont azon, hogy ezeket az értékeket tovább erősítsük, és kintről is láthatóvá tegyük, mert a növekedéssel párhuzamosan kell, hogy a csapatunk méretét is bővíteni tudjuk.

Az elmúlt években több fintech sikersztoriban is részt vettél, hogy látod, mi az, amiben a sikeres, külföldi piacokra is kilépő, jól finanszírozott startupok különböznek társaiktól? Mi az, amiben jobbak, ügyesebbek társaiknál?

Én a vállalati szoftverpiacon rendelkezem széleskörű tapasztalattal, ezen a területen fontos az azonnali regionális vagy globális ambíció és a piacismeret. Olyan terméket kell építeni, amelyre több piacon, azonnali igény van, és azt azonnal nemzetközi content marketinggel, szakértői salesszel kell támogatni. Az első ügyfelek azonnali megléte szintén kulcsfontosságú, hiszen ők tudják adni a termékkel kapcsolatos visszajelzéseket. Természetesen a finanszírozás megléte is nélkülözhetetlen, mert egy nemzetközi banki propozíció validációja hosszabb befektetési időszakkal tud megtörténni: tehát türelem kell hozzá és pénz.

