Jó volt a hangulat a piacon, emelkedéssel zárt a magyar tőzsde

Most kellett volna kinyitniuk az amerikai tőzsdéknek, azonban a Memorial Day miatt a tengerentúli piacok zárva tartanak. Európában közben továbbra is jó a hangulat, a BUX is mérsékelten emelkedik. Nálunk egyébként majd jövő hétfőn lesz kereskedési szünnap pünkösd hétfő miatt, akkor azonban az amerikai piacokon lesz a szokásos módon kereskedés.