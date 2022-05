Több mint 20 százalékkal többet érhet az Alteo az Erste szerint

A DCF értékelésénél az alábbi paraméterezést használta az Erste:

Az explicit periódusra vonatkozó kockázatmentes hozamszint a 10 éves magyar államkötvény alapján 7,1 százalék.

A végérték (Terminal Value vagy TV), örökjáradék számításnál a magyar 10 és 20 éves állampapírok hozamából számított „10 év múlva érvényes 10 éves hozam" értékét vették figyelembe, ami 6,8 százaléknak adódott, mint kockázatmentes hozam.

A részvény kockázati prémiumot az Erste módszertan alapján a Magyarország szuverén államadósságára vonatkozó minősítés alapján határozták meg, ami az előrejelzés periódusában 7,2 százalék, míg a TV számításánál 6,8 százalékos értéket használtak.

A piaci bétát az elmúlt 2 év hetes adataiból számították, amelynek módosított értéke 0,8. A TV számításánál a szokásos módon 1-es értéket használtak, ami a piaccal való együtt mozgást jelenti.

az elmúlt 2 év hetes adataiból számították, amelynek módosított értéke 0,8. A TV számításánál a szokásos módon 1-es értéket használtak, ami a piaccal való együtt mozgást jelenti. A cég hitelköltségét az előrejelzés periódusában 3,2 százaléknak vették, mivel a Növekedési Kötvényprogram (NKP) keretében az elmúlt években két sikeres kibocsátást is végrehajtott a cég ennél jóval alacsonyabb hozammal. 2019 augusztusában 8,8 milliárd forintnyi kötvényt adott el 2,85 százalékos, majd 2020 októberében 2,12 százalékos hozammal. A tranzakciók jelentős túljegyzés mellett zajlottak, ami jelzi a cég iránti bizalmat. Ugyanakkor ezek a hozamszintek a tranzakciók jellege miatt torzítanak. A rövidebb kamatperiódusú hitelek kamataira még az alacsony hozamú időszakban kamatcsere ügyletet kötött a cég. Ezért a kötvény hozamoknál ugyan magasabb, de a cég erős pénzügyi helyzetét tükröző alacsony hozamszinttel, effektív kamatrátával számolt az Erste az explicit periódusra. A TV esetében 1,5 százalékpontos kockázati felárat alkalmaztak a 10 év múlva kezdődő 10 éves hozam felett.

A cég hitelköltségét az előrejelzés periódusában 3,2 százaléknak vették, mivel a Növekedési Kötvényprogram (NKP) keretében az elmúlt években két sikeres kibocsátást is végrehajtott a cég ennél jóval alacsonyabb hozammal. 2019 augusztusában 8,8 milliárd forintnyi kötvényt adott el 2,85 százalékos, majd 2020 októberében 2,12 százalékos hozammal. A tranzakciók jelentős túljegyzés mellett zajlottak, ami jelzi a cég iránti bizalmat. Ugyanakkor ezek a hozamszintek a tranzakciók jellege miatt torzítanak. A rövidebb kamatperiódusú hitelek kamataira még az alacsony hozamú időszakban kamatcsere ügyletet kötött a cég. Ezért a kötvény hozamoknál ugyan magasabb, de a cég erős pénzügyi helyzetét tükröző alacsony hozamszinttel, effektív kamatrátával számolt az Erste az explicit periódusra. A TV esetében 1,5 százalékpontos kockázati felárat alkalmaztak a 10 év múlva kezdődő 10 éves hozam felett.

Az effektív adórátát az előrejelzési periódusban a 2022 és 2026 között becsült 17 és 25 százalék közötti értékre, 23 százalékra választották. A cég igyekszik csökkenteni az effektív adórátáját (iparűzési adót). Ezt a törekvést a TV számításánál vette figyelembe az Erste, ahol 12,4 százalékos értékkel számolt, ami a 2019-ben megfigyelhető adórátának felel meg. A most bejelentett különadóval nem számolt az Erste, hiszen a cég nem rendelkezik bányászati, olajfinomítási és bioetanol tevékenységgel, amire a jelenlegi információk szerint a különadót kivetik. Az Alteo törekszik a maximális hitellehetőség kihasználására és optimális tőkeszerkezetben üzemeltetni a céget, ami 30 százalék saját tőkét és 70 százalék hitelt jelent. Ugyanakkor a tavalyi és idénre várható jó eredményeknek köszönhetően ez az arány elmozdult az 50:50 százalék irányába, sőt ez alá is csúszik. Az alkalmazott projektek – elsősorban a PPA-k – az Erste szerint nem feltétlenül bírnak el egy magas hitel költséget, ezért az elemzőház inkább „önerős" beruházásként számolt vele. Mivel az Erste bízik a jelenlegi turbulens piaci helyzet javulásában, és a hozamok csökkenésében, azaz a lehetőségben, hogy növekedjen a tőkeáttétel, ezért a TV periódusban a saját és idegen tőke arányát 30:70 százalékra választotta.

A TV hosszútávú növekedési rátáját konzervatívan 1 százaléknak vette az Erste.

A 2026-ig kidogozott részletes modell alapján tehát DCF értékelést végezett az Erste, amely alapján a cég egy részvényének a fair értéke 2 741 forint 12 hónap távlatában, ami 20,7 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

A vállalat értékének meghatározására egy másik módszer az összehasonlító értékelés, amikor a pénzügyi modell előrejelzett számait hasonlítják hasonló cégek számaihoz. Ehhez az Erste kiválasztott nyolc hasonló, tőzsdén jegyzett vállalatot, hogy a P/E, EV/EBITDA és P/B értékeltségi mutatószámok alapján összehasonlítsa őket az Alteoval. Ez alapján az Alteo az összehasonlító csoporthoz képest mélyen alulértékelt a tavalyi, az idei és a jövő évben várható eredményei alapján is. Ugyanakkor a P/BV esetében egy olyan tartományt kaptak, amelybe beleesik a DCF értékeléssel kapott érték. A jelentős alulértékeltségben az is szerepet játszik, hogy a versenytársak fejlett piacon működő cégek, ahol sokkal kisebb mértékű hozamemelkedés zajlott le, mint itthon. Mindamellett az Alteo profitcsúcson van nagy valószínűséggel még akkor is, ha nagyon intenzív beruházást hajt végre, azaz profitcsúcson hasonlították növekvő profitú vállalatokhoz. Ez okozta a jelentős különbséget.

Az Alteo árfolyama ma 3,1 százalékkal került feljebb, míg idén 7,3 százalékot emelkedett.

