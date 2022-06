Hol tart Magyarország a digitális transzformrációs folyamatban?

Mit gondolnak a hazai cégvezetők és a legnagyobb informatikai szállítók a vállalatok digitális transzformációjáról? Hol tartunk most, mire jó és miért éri meg a területen befektetni?

Tibor Dávid (Masterplast) szerint az építőanyag-gyártás, az építőipar egy kevésbé gyorsan mozgó iparág, amely nehezen nyitott a digitalizáció felé. Ám azok a vállalatok, akik egy jól felépített webshoppal rendelkeztek, a világjárvány kirobbanása idején hirtelen egy hatalmas versenyelőnyben találták magukat, és ami még fontosabb, ha a webshop mögött egy komplex logisztikai lánc, ellátási központ állt. Az online értékesítés működése mögé digitális, automatizált folyamatok kellenek. Az építőanyag gyártóknál is megjelent az igény, hogy összekössék a webshopjukat a gyártókkal, és lássák azt, hogy mikor kerülhet szállításra egy termék, készleten van-e. Ma már minden vállalat olyan trében mozog, ahol a digitalizációval foglalkozni kell. De hogy lehet hozam alapon ezt a befektetést okosan csinálni? A költségeket először nehezen lehet megbecsülni, ezek sokszor emelkednek a folyamat során, és sok szempontból szűkös kapacitásokat látni, az eszközök beszerzése évekbe is telhet. A vállalatok felsővezetése ugyanakkor ma már nem teheti meg, hogy a digitalizációban ne gondolkozzanak, ez ma már nem egy „digitalizációs alosztályon” dől el, hanem a legfelsőbb szinteken – véli Tibor Dávid.

Ratatics Péter (Mol) szerint a közlekedés, a kőolajjal kapcsolatos világkép át fog alakulni, ezért is kezdték el a digitális transzformációt a vállalatnál. A Molnál az IoT sem újdonság, szenzorok nagyon régóta jelen vannak az üzemekben, a kérdés ma már az, hogy az adatértelmezés, az előrejelzés hogyan tud a mindennapi döntéshozatalban szerepet játszani. A kiskereskedelem transzformációja 3-4 éve kezdődött el, és még 2 év van előttük, hogy a folyamat befejeződjön. Az alulról jövő kezdeményezésekben egy multi nem erős, ha nincs felsővezetői nyomás, hogy lapjaiban akarjuk megváltoztatni a működést, akkor ezek a kezdeményezések csak lokálisan, csak egy-egy folyamatot tudnak érinteni. Minden vállalatnak egy erős víziója kell, hogy legyen arra, hogy milyen célt akar elérni a digitalizációval. Az egyik terület a költségracionalizálás, a másik az értékesítés, ezekben a digitalizáció nagy hozáadott-érték tartalékkal rendelkezik. Nagyjából 50 millió eurót költöttek már a kiskereskedelem digitalizációjára, a befektetés innentől kezdve 3 éven belül megtérülhet a beruházás – fejtette ki Ratatics Péter.

Gonda Gábor (T-Systems Magyarország) szerint a covid jelenség első körben a távmunka jelenségben merült ki, illetve az ellátási láncok optimalizálásában. A covidot megelőzően is agendán voltak ezek a törekvések, de a folyamat nagyon felgyorsult. A legtöbb vállalat elég tudatos a digitalizációs törekvéseket tekintve évek óta, de a szállítók feladata abban áll, hogy kézzelfogható részekként mutassák meg, értünk digitalizáció alatt: hol vannak az alacsonyan függő gyümölcsök, hol kell hosszabb távra építkezni. A Ratatics Péter által említett 3 éves megtérülés olyan best practice lehet, amit érdemes másolni és tanulmányozni. Ma már minden iparág a kkv-któl kezdve a nagy vállalatokig gondolkozik abban, hogyan tudja a digitalizációt hasznosítani. Ez elképesztő erőforrásokat szippant ez fel, a következő években, ha minden piaci szereplő összes erőforrását tekintjük, az együtt sem lesz képes arra, hogy kiszolgálja az összes igényt. Nagyon fontos, hogy időben lépjenek a vállalatok, meg tudják fogalmazni, mit akarnak a digitalizációból kihozni. A folyamat természete olyan, hogy nem egy kijárt utat járnak be a partnerekkel a digitalizációs projektek során, ezért is növekedhetnek a költségek a digitális projektek során. A szakember szerint muszáj rizikót vállalni, a kérdés az, hogy kikkel, mely partnerekkel vállalják ezt a rizikót. Ha igazi előnyt akarunk kovácsolni, akkor ez nem megkerülhető szerinte.

Veres Zsolt (Schneider Electric) a covid egy kényszerhelyzet elé állította a cégeket, a lehetőség mellett egy kényszer jól jön, mert bevisz olyan utcákba, amire nem feltétlenül vállalkoztak volna. A digitális működésre való átállás után beállt egyfajta rend, a kérdés az, hogy ki meddig jutott a megvalósításban. A szállítói oldalnak van egy olyan szerepe, hogy emészthető formába hozza le a digitalizációt. A digitalizációtól először félünk, mert nem értünk hozzá. A jó hír, hogy a megtérülése a digitális projekteknek nem 10-20, hanem 3 de akár 1 éves időtváon is értelmezhető. Egy példával élve a szakember kifejtette, hogy „smart factory” digitalizációs minztaprojektjeiknél volt, ahol az optimalizált energiamenedzsment 10 százalékkal csökkentette az energiafelhasználást, a termelékenység pedig jelentősen nőtt. A projektek többségét megéri végrehajtani, és minél előbb kezdi, annál jobban jár.