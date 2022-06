Összeülnek ma az olajnagyhatalmak, feszülten figyelnek a befektetők – Mire lehet számítani a tőzsdéken?

Portfolio 2022. június 02. 07:56

A magyar tőzsde elsősorban a különadók miatt az elmúlt napokban megütött Mol és az OTP emelkedésének köszönhetően jól teljesített tegnap, míg leginkább iránykeresés volt jellemző a nemzetközi piacokon. Ami a gazdasági adatokat illeti, a Magyar Nemzeti Bank 50 bázisponttal emelte az alapkamatot még a hét elején, de Virág Barnabás monetáris politikáért felelős alelnök bejelentette, hogy az egyhetes betét kamatemelési tempója nem lassul, így ma vélhetően 30 bázisponttal fogja emelni az irányadó kamatot a jegybank. Az olajhatalmak is összeülnek ma, hogy döntsenek a kitermelési számokról, a háború miatt ez is kiemelt figyelmet érdemelhet a befektetők részéről. Emellett jön az amerikai magánszektor foglalkoztatását jelző ADP-index is. Az ázsiai tőzsdéken leginkább esést láthattunk, míg bizonytalan hangulatú piacnyitás jöhet Európában.