Kijelentette a szlovák kormányfő: addig érkezik az orosz kőolaj Szlovákiába, amíg nem lesz teljes értékű alternatívája

Addig fog érkezni Szlovákiába Oroszországból a kőolaj, amíg (annak felváltására) nem lesz teljes értékű alternatívánk - szögezte le Eduard Heger szlovák kormányfő pénteken a kormányhivatal sajtóosztálya által az MTI pozsonyi irodájához is eljuttatott közleményében.

A szlovák kormányfő ezekkel a szavakkal arra reagált, hogy a négypárti szlovák kormánykoalíció legerősebb pártja, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) mozgalom egyik parlamenti képviselője, Gyimesi György pénteken erőteljes kritikával illette és lemondásra szólította fel a gazdasági minisztert, Richard Sulíkot, a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) elnökét, amiért a tárcavezető "nem alkudott ki jobb feltételeket" Szlovákia számára az Oroszországgal szembeni kőolajembargó elfogadása előtt.

Gyimesi - aki Hegerrel együtt a pénzügyminiszteri posztot betöltő Igor Matovic vezette OLaNO listáján szerzett mandátumot - pénteken azt mondta Richard Sulíkról, hogy a tárcavezető "lusta dilettáns", akinek nincs keresnivalója a tárca élén, mivel az ő felelőssége, hogy a kőolajembargó feltételei miatt jövőre bezárhatják a pozsonyi Slovnaft kőolajfinomítót. Gyimesi ezzel arra utalt, hogy a Slovnaft pénteken közölte:

az orosz kőolajra vonatkozó európai uniós embargó jövőre ellehetetleníti az olajfinomító exportját, ami a gyártás műszaki minimum alá csökkenéséhez vezet, és a szlovákiai ellátás biztonságát is veszélybe sodorja.

Richard Sulík pénteken visszautasította az őt ért vádat és úgy vélekedett, hogy Gyimesi kritikája tulajdonképpen Eduard Heger ellen irányul, tekintve, hogy az uniós szankciókról szóló megállapodást Brüsszelben a kormányfő írta alá.

Pénteki állásfoglalásában erre reagált a pozsonyi kormányhivatal, amely sajtóközleményében leszögezte: Eduard Heger Brüsszelben elérte, hogy Szlovákia nem marad kőolaj nélkül.

Oroszországból addig érkezik majd a kőolaj, amíg nem lesz teljes értékű alternatívánk

- áll a kormányfő állásfoglalásában.

A szankciók elfogadására a héten Robert Fico korábbi miniszterelnök, a legerősebb szlovák ellenzéki párt az Irány (Smer-SD) elnöke is reagált. Fico kijelentette: Orbán Viktor a győztese az Oroszország elleni szankciókról szóló brüsszeli uniós csúcstalálkozónak, mert ő volt az, nem pedig Eduard Heger, aki Szlovákia számára is "elintézte" a mentességet a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz kőolaj további szállítására. A szlovákiai kőolajipar óriásának, a termelését kétharmadrészt külföldön értékesítő Slovnaftnak azonban az olajimportra vonatkozó kivételen túl az export tekintetében is legalábbis 3 éves átmeneti időszakra lett volna szüksége a megegyezésben szereplő 8 hónap helyett az átálláshoz szükséges műszaki megoldások kivitelezésére.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 06. 03. Veszélyben lehet a szlovák kőolajállátás az uniós embargó miatt

Címlapkép: Getty Images