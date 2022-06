Atom vagy nap, széntüzelés vagy drágább tiszta energia? - Évtizedeket befolyásoló döntések az energiapiacon

Nem volt teljes egyetértés Magyarország energiastratégiáját illetően a napokban zajló Klímasemlegesség 2050 Konferencián. A szakértők eltérő mértékben támaszkodnának a különböző lehetőségekre: az atomnergiára, a gázra, a napenergiára, vagy az egyéb megújulókra a jövőben. Az elhangzottak alapján, a várható energiapiaci változásokat, a háború hatásait és a magyar vonatkozásokat foglaltuk össze, kitérve arra, hogy miért nem lehet egyszerre megszabadulni az orosz függőségtől, biztosítani az olcsó energiaárat és fenntartani a klímasemlegességi célokat. Valamiből engednie kell Magyarországnak is.

Mi történt az energiapiacon az elmúlt egy évben?

"Tökéletes vihar ment végbe 2021-ben az EU-s gázpiacon, tavaly még trendszerű növekedés volt az árakban, és bár 2022 elején volt egy visszarendeződés, a háború kirobbanásával a gázárak is kitörtek: 6-7-szeres növekedést láthattunk. A villamos energia ára 5-szörösére nőtt, a karbon piacon (ETS) 4-szeres volt a növekedés" - ismertette az elmúlt egy évet Szabó László, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont vezetője. REPowerEU (az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függés ütemes csökkentésének és a zöld átállás gyors megvalósításának a terve) kapcsán elmondta, hogy a program célja, miszerint rövid távon egyharmadára csökkentené az EU-ba orosz forrásból érkező gázmennyiséget, hatalmas kihívás, a drasztikus csökkentés eléréséhez fel kell futtatni a megújulókat és a biometánt, valamint csökkenteni a lakossági fogyasztást, utóbbihoz az olasz, a német, a lengyel és a magyar tagállamok tudnak a legnagyobb mértékben hozzájárulni. Hosszú távon a hidrogéngazdaság erősítése is cél kell, hogy legyen.

"Három éve még úgy gondoltuk, hogy a gáz egyfajta áthidaló lesz a szén és a villamos energia közötti átállás során, de 2021-ben pont azzal kellett szembesülni, hogy a szenes termelés megugrott a gázzal szemben. Egyelőre az még kérdéses, hogy egy egy rövid távú megugrás volt-e, vagy hosszabb távú tendencia. A megújuló energia az elmúlt 4-5 évben elképesztően felgyorsult, ebben a tekintetben Magyarország is jól áll. A nukleáris energia kapcsán viszont sok még a bizonytalanság, az viszont egyértelmű, hogy Németország, Belgium, és az Egyesült Királyság folytatják a bezárásokat" - mondta el Szabó László.

Összefoglalva a legfőbb energiapiaci folyamatok, amire érdemes odafigyelni:

Klímapolitika szempontjából a földgáz áthidaló szerepe megkérdőjeleződött.

A szenes termelés átmenetileg teret nyert, és várhatóan pár évvel kitolódik az erőművek bezárása.

A megújulók szerepe felértékelődik, és hidrogén termelése is erőteljes hatással lehet az energiapiaci folyamatokra.

Mekkora a baj? Az új energiastratégiák mennyire ássák alá a karbonsemlegességet?

Az orosz-ukrán háború alapjaiban érinti az EU és benne Magyarország energiapolitikai jövőjét, az orosz fosszilis energiaimport csökkentése már nemcsak klímapolitikai szempontból, hanem biztonságpolitikai okokból is kívánatossá vált, miközben egy energiaválsággal is meg kell küzdenie Európának. Ebben a helyzetben kell arról dönteni, hogy jobb-e a kivárás és a megfontolt cselekvés, fenntartva az energiabiztonságot és a megfizethetőséget, vagy jobb egy-egy drasztikus lépéssel egyszerre több problémát is megoldani - elvágni magunkat amennyire csak lehet az orosz függőségtől és a karbonsemlegesség szempontjából is kívánatos megújuló energiára, zöld forrásokra áttérni. Erről a korántsem egyszerű helyzetről is kérdezte Huszár András, a Green Policy Center igazgatója a szakértőket, de elhangzott az is, hogy milyen veszélyekkel nézünk szembe, illetve, hogy a jelenlegi magyar energiastratégiai irányok tarthatók-e, és, hogy a klímaszempontok az azonnali válságkezelésben mennyire játszanak szerepet.

Holoda Attila, az Aurora Energy ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a háború arra világított rá, hogy sokkal sérülékenyebb a rendszerünk, mint amit valaha gondoltunk volna. Sokkal kevesebb időnk van a megújulókra átállni, illetve az energiahatékonyságban is nagy lemaradásban vagyunk, miközben nem tekinthető egységesnek Magyarország energiastratégiája.

Az EU és Magyarország is egy trilemmával küzd – olcsó energia, energiafüggőség csökkentése, klímacélok megtartása – ebből nem tud mind a három egyszerre teljesülni, valamelyikről le kell mondanunk. Ha elmozdulunk a széntüzelésűek irányába, annak érdekében, hogy csökkenjen a függőség és az alacsony árak is fent maradjanak, akkor a klímacélok sérülnek.

- tette hozzá Holoda Attila, majd a megújulók kapcsán kifejtette, hogy nem feltétlenül csak a napenergiára kellene az egész jövőbeli ellátásunknak támaszkodnia, Magyarországon valamiért nem beszélünk sem a víz-, sem a szélenergiáról, sem a geotermiáról, miközben a gáz kiváltásában ezek is segíthetnének. A geotermikus energiát a távfűtésbe is be lehetne kapcsolni, ha az önkormányzatoknak lenne elegendő forrása ezeket a beruházásokat megvalósítani. A jövőre nézve a szakértő kiemelte, hogy

jobb, ha felkészülünk, mert az olcsó energiaárak időszakának hosszú távon vége van.

Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének tanára szerint súlyos a helyzet, és az újratervezésen kell, hogy legyen a hangsúly. A klímavédelem a fenntarthatóság miatt fontos, aminek nemcsak környezeti lába van, hanem olyan szempontok is idetartoznak mint az ellátásbiztonság.

A jelenlegi energiastratégia nem fenntartható, mert nem teremt egyensúlyt. Azt halljuk, hogy Paks 2 és a napenergia megoldja a villamosenergia-ellátását Magyarországnak, szerintem ez nem igaz. A magyar erőművi kapacitások nem elégségesek a 2040-es igények kielégítésére.

- mondta el a szakértő, majd hozzátette, hogy a fotovoltaikus beruházások ára csökken, és nagy előnyük, hogy pár év alatt megvalósíthatók, de úgy látja, hogy a nagyléptékű napenergia-fejlesztések mellé szükséges beruházások nem indultak el időben. Kitért arra is, hogy 10 ezer megawattnyi napelemes kapacitás felett nem látja értelmét a beruházásoknak, amíg a tárolás kérdése nincs megoldva. Ismertetett továbbá egy 19 európai országot összehasonlító vizsgálatot, amelyben Magyarország egyike volt azoknak az országoknak, amelyik súlyos kapacitáshiánnyal küzd, amiből az is következik, hogy a 2040-es villamos energia igényeket a jelenlegi stratégiák mentén nem tudnánk kielégíteni. Ezt a helyzetet tetézi a háború, ami azt is megkérdőjelezi, hogy Oroszországból fog-e gáz érkezni, amelyre az ellátás egy jelentős részét alapozzuk.

Aszódi Attila az atomenergia kapcsán hozzátette, hogy Paks 2 még nem tudott létesítési engedélyt szerezni, aminek az orosz szállító lehet az oka. Az oroszok tudnak jó atomerőművet építeni, de az, hogy akarnak-e, a szakértő szerint még nem egyértelmű. Kérdéses, hogy megvan-e a szándék, és hogy pontosan mikor. A nyugati szállítókkal való együttműködés is fontos, az erőművet egykor úgy tervezték, hogy egyes elemei – pl. turbina és irányítástechnika – kifejezetten nyugati technológia legyen, ezzel biztosítva az erőmű korszerűségét. Ehhez a szerződésben rögzített elemekhez szerinte ragaszkodnia kell a magyar félnek. Hozzátette:

Paks 2 mellett, egy új telephelyen, nyugati beszállítókkal kell új atomerőműves beruházást indítani, hogy biztosított legyen Magyarország energiaellátása.

Kaderják Péter, a Zéró Karbon Központ vezetője a magyar energiastratégia kapcsán elmondta, hogy amikor megírták a stratégiát, akkor a hagyományos célokon túl – például az energiabiztonság vagy az egyensúly megtartása – az egyik fő fókuszpont az energiaszuverenitás, a másik a klímavédelmi célok voltak. Újraértékelve mindezt, a jelenlegi helyzetben az ellátásbiztonságra kerül át a fókusz és a következő évben átmenetileg lehet, hogy a klímapolitikai célok eltolódnak. A Mátrai Erőmű bezárásának kérdése már választási helyzetet teremt a klímasemlegesség és az ellátásbiztonság között, persze tudnak egymás mellett futni, de vannak helyzetek, amikor választani kell.

A klímasemleges átállás szempontjából a villamosenergia-szektor fejlődése döntő lesz, a legstabilabb pontnak ebben a tárolókkal kombinált megújuló energiát – ez lehet nap vagy szél – látom. Ez a technológia létezik, jól és diverzifikáltan finanszírozható, ha tárolóval van kombinálva, akkor rendszerszinten jól integrálható. Hibrid megújuló erőművek jelentik a jövőt, de átmenetileg másra is szükség van.

- emelte ki a szakértő, majd hozzátette, hogy a földgáz alapú erőművek kulcsfontosságúak lesznek, ha nem orosz, akkor más alapon fognak működni:

Az elmúlt 10 évben Magyarország felkészült arra, hogy alternatív gázellátás legyen, bár a stratégiai kapcsolódásokat alapvetően az árak alacsonyan tartása végett hoztuk létre, és nem az oroszországi függetlenedés miatt.

- mondta el Kaderják Péter, majd hozzátette, hogy a horvátországi fejlesztések után a horvát gáznak helye lesz a rendszerben. A nukleáris energiára szükség van a szakértő szerint, de nem venné biztosra, hogy 2030-ban már nagy orosz atomerőműveket fogunk látni Magyarországon.

Szabó László a megújulók bővítése és az ellátásbiztonság kapcsán elmondta, hogy vannak lehetőségek, amelyek egyszerre tudják mindkettőt megteremteni, nem kell a kettő között választani. Kiemelte, hogy

senki ne higgye, hogy a jelenlegi árakért a klímapolitika a felelős, épp az ellenkezője igaz, a gázár miatt szálltak el az energiapiaci árak.

Szabó László arra a magyar sajátosságra is felhívta a figyelmet, hogy bár az energiahatékonyságnak a prioritási listánk tetején kellene lennie, a magyar fogyasztók mégsem szembesülnek a valósággal a fix árak miatt. Egy ilyen helyzetben csak állami szerepvállalással lehetne energiahatékonyságot növelni, holott sokkal szerencsésebb, amikor a fogyasztók maguktól mennek el ebbe az irányba. "Szerintem a megújulók esetében rendszerben kell gondolkodni, nem feltétlenül lesz baj, ha egy adott nap nincs verőfényes napsütés itthon, mert más országoktól is fogunk tudni akár napenergiát is importálni." - tette hozzá a szakértő.

Hortay Olivér, a Századvég Gazdaságkutató energiapolitika üzletágának vezetője éppen a magyar lakossági fogyasztóknak biztosított fix energiaárak mellett érvelt. Elmondta, hogy ha elterjednek az energiaszegény háztartások, akkor a klímavédelmi támogatottság el fog szivárogni a klímavédelem mögül. "Ha fogyasztás alapján differenciálnánk a rezsicsökkentést, sávos árazással, akkor hamar kibukna az a probléma, hogy a fogyasztást nem a jövedelme határozza meg a háztartásoknak, hanem az energiahatékonysága. A magasabb jövedelműek fogyasztása valójában alacsonyabb. Azzal az érveléssel sem értek teljesen egyet, hogy a magas árak jobban motiválják a fogyasztáscsökkentést, ugyanis az empíria alapján az energiafogyasztás rugalmatlan, így nem elsődleges az ár kérdése." - összegezte Hortay Olivér. Hozzátette, hogy szerinte a háború miatti bizonytalanság és az energiaválság miatt a hosszú távú stratégiai vitáknak nem most van itt az ideje, helyette gyors beavatkozások kellenek, főleg ha belátjuk, hogy egy gazdasági válság is kibontakozóban van. A megújuló energia elterjedéséről elmondta, hogy a nyersanyaghiányt komoly hátráltató tényezőnek látja, de a zöld hidrogén és az akkumulátor technológiát is hátrányosan befolyásolhatja.

