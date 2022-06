Nem minden szakadt be a tőzsdéken - Így keresnek brutális pénzeket a profik

Az elmúlt hónapokban jelentős esést szenvedtek el a tőzsdék, a befektetők korábbi kedvenceinek számító növekedési részvényekbe kegyetlenül beleadtak, azonban jó lehetőségek mindig vannak a piacon - a shortoláson kívül is. Az olajár például töretlenül ralizik tovább, és sok Wall Street-i profi szerint a mostani szintek még messze nem jelentik a csúcsot, tekintve, hogy a növekvő kereslettel nem tud lépést tartani a kínálat. Legújabban a Goldman Sachs emelte meg az olajárra vontakozó célárát és több kereskedési ötletet is megosztott, amivel meg lehet játszani az olajár emelkedését - közülük egy olyan pozíciót is, amelyet épp a héten nyitottak.