Kitették az internetre a Wizz Air-vezér beszédét, teljesen kiakadt a szakma

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a héten egy értekezleten azt mondta a légitársaság alkalmazottainak, hogy túl sokan vesznek ki szabadságot a fáradtság miatt, és hogy néha szükség van arra, hogy extra erőfeszítéseket tegyünk (Váradi extra mérföldet mondott). A kiszivárgott videót a közösségi médiában elképedve fogadta a repülési közösség.

A megjegyzést Váradi a Wizz Air valamennyi munkatársának szóló beszélgetésen tette, ezt az Európai Pilótaszövetség rögzítette és megosztotta a közösségi médiában, és "hiányos biztonsági kultúrára vonatkozó figyelmeztetésnek" nevezte.

A klipben Váradi a következőket mondja: Most, hogy mindenki visszatér a munkába, megértem, hogy a fáradtság a problémák egyik lehetséges következménye. De amint elkezdjük stabilizálni a beosztásokat, a fáradtságot is le kell csökkentenünk. Nem tudjuk úgy működtetni ezt az üzletet, hogy egy bázisról minden ötödik ember azért jelentkezik betegnek, mert az illető fáradt. Mindannyian fáradtak vagyunk. De néha szükség van arra, hogy extra mérföldet tegyünk meg. A cégvezér ezt azzal egészítette ki, hogy hatalmas a kár, amikor törölnek egy járatot, egyrészt reputációs, másrészt pénzügyi kár is éri ilyenkor a vállalatot, ugyanis a gépek kimaradása miatt kártérítést kell fizetniük.

A Wizz Air szóvivője úgy kommentálta Váradi kijelentéseit, hogy a megjegyzés a légitársaság összes dolgozójának szólt, nem pedig kifejezetten a pilótáknak.

"Ez a klip egy, a teljes személyzetnek (nem csak a pilótáknak, hanem a légiutas-kísérő személyzetnek és az összes irodai alkalmazottnak) tartott tájékoztatóból lett kivágva, amely a legfontosabb üzleti aktualitásokról és a légi közlekedés előtt álló aktuális kihívásokról szólt"

- áll a szóvivő közleményében.

"A személyzetünk elérhetetlensége nagyon alacsony, 4 százalék volt. Ebben az összefüggésben szóba került, hogy a fennakadások minimalizálása érdekében extra mérföldet tegyünk. Ez azonban nem jelenti a biztonság veszélyeztetését. A Wizz Air és a légiközlekedési ágazat szigorúan szabályozott, és a biztonság az első számú prioritásunk, és mindig is az lesz. Erős és felelősségteljes személyzetirányítási rendszerrel rendelkezünk, amely megfelel az embereink igényeinek, és lehetővé teszi számunkra, hogy a jelenlegi kihívásokkal teli környezetben a lehető legtöbb ügyfelet szolgáljuk ki".

A kiszivárgott videót a közösségi médiában elképedve fogadta a repülési közösség. Egy pilóta a következőt tweetelte:

Ez az egyik legveszélyesebb dolog, amit valaha is hallottam egy légitársaság vezérigazgatójától.

Steven Ehrlich, a PilotsTogether, a világjárványban állásukat vesztett brit pilótákat támogató jótékonysági szervezet elnöke a CNN-nek nyilatkozva elmondta:

"A pilótákat arra kérni, hogy fáradtan repüljenek, veszélyes és helytelen precedens, amely szükségtelen kockázatot jelent az utasok, a pilóták és a földi közönség számára. Arra bátorítjuk az autóvezetőket, hogy fáradtság esetén húzódjanak az út szélére vagy pihenőhelyre, és ebben a szakmában nincs különbség: a biztonság a legfontosabb. Nincs helye kompromisszumoknak. Bármely légitársaság, amelyik ezt a szabályt elhamarkodottan kezeli, a végén elveszíti az utasai, a pilótái és a nyilvánosság bizalmát. A fáradtság a figyelem elvesztésének lehetőségéhez vezet, lehetővé teszi a hibák elkövetését és az észlelés megváltozását."

A pilóták szakszervezete, a BALPA a következőzt posztolta:

"Megdöbbentő, hogy egy légitársaság vezérigazgatója az alapvető biztonsági kultúrával ennyire ellentétes cselekedeteket tanácsol. A BALPA sürgeti Váradit, hogy gyorsan tisztázza, hogy a Wizz Air teljes mértékben támogat minden olyan pilótát, aki helyesen cselekszik, és nem repül, ha fáradtnak érzi magát, az utasok, a személyzet és a repülőgép biztonsága érdekében."

A pilóták fáradtságát komolyan veszik az iparágban, a Flight Safety Foundation szerint ez nemzetközileg elismert probléma, amely a szolgálati alkalmasság tágabb kérdésével kapcsolato". A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) 148 oldalas jelentést készített a személyzet fáradtságának kezeléséről, az FAA pedig tudatosságnövelő videókat készít az iparág számára. A fáradtság volt az egyik elem, amelyet az American Airlines 1420-as járatának 1999-es, 11 halálos áldozatot követelő balesetéért is felelőssé tettek. Május elején pedig az ITA Airways New York és Róma közötti járatán aludhatott el a pilóta és a másodpilóta, az eset után a légitársaság egy belső vizsgálatot követően elbocsátotta a kapitányt.

(CNN)

Címlapkép: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images