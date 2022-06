Portfolio 2022. június 10. 08:52

Május közepén jelentette be a McDonald's, hogy kivonul Oroszországból, nem sokkal később az is kiderült, hogy a vállalat oroszországi éttermeit egy korábbi licensztulajdonos veszi át, most pedig megmutatták az oroszországi gyorsétteremlánc új logóját is. Az új márkajelzésen egy kör és két vonal látható, amelyek állítólag egy hamburgert és két sült krumplit jelképeznek.