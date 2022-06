Ez lenne az ideális családi autó 2022-ben?

Friss dizájnnal, jó összeszerelési minőséggel, a korábbiaknál nagyobb utastérrel, minőségi anyagokkal, alap áron is komoly biztonsági arzenállal veszi fel a versenyt az aktuális Nissan Qashqai a közepes méretű városi terepjárók között a versenytársakkal, amikből van bőven, ugyanis a Qashqai sűrű mezőnybe érkezett, gyakorlatilag alig van már olyan autógyártó, amelyiknek ne lenne ebben a méretben SUV-ja. Leteszteltük a Nissan városi terepjáróját, ami igazi családi autó , sok hellyel, kényelemmel, biztonsággal. Azt is eláruljuk, mi miért nem a tesztelt modellt választanánk, és hogy hogyan lehet okosan elkölteni a pénzünket, ha Qashqait vennénk.

Külső

A mostani Qashqai az eddigi legszebb, legarányosabb formájú, ami persze részben bázishatás, volt honnan javulni. Ez nem a Nissan hibája, egyszerűen idő kellett, hogy az autógyártók megtanuljanak SUV-t rajzolni, a később érkezők nagy helyzeti előnnyel indultak, de akik korán beszálltak a városi terepjárók piacára, azok végigjárták az utat a széteső dizájnú, aránytalan formáktól a mostani, sportosabb, kupésabb, nyúlánkabb sziluettekig, emlékezzünk csak az első, bakancsformájú, nem is igazán terepesen magas BMW X1-re, de az első generációs VW Tiguan vagy a kettővel ezelőtti Kia Sportage sem volt egy formatervezési műremek. Nade, vissza a Qashqaihoz. Az évek során folyamatosan nőtt a családi SUV mérete, ez pedig nagyon jót tett az arányainak is, a növekedés a második generációhoz képest is jelentős, de főként az első generációhoz mérve beszédes: közel 6 centivel szélesebb, több mint 10 centivel hosszabb, és több mint 3 centivel magasabb lett a Qashqai. Számokban ez úgy néz ki, hogy az autó hossza 443 centi, a magassága 163, a szélessége pedig 184. Hogy ez mennyire sweet spot, jól mutatja, hogy néhány centi eltéréssel kb. ekkora a Peugeot 3008, a Toyota Corolla Cross, a SEAT Ateca, a Jeep Compass, vagy a prémiumok közül a BMW X1, a Mercedes EQA vagy a Volvo XC40.

Gyakorlatilag mostanára találták meg az autógyártók a tökéletes méretű családi SUV formuláját.

Ez két dolgot jelent: masszív igény van erre a formára és méretre, de az is igaz, hogy brutális a verseny ebben a szegmensben.

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

A Qashqai jó lapokkal indul: az arányok jók, a forma friss, az első fényszórók a korszellemnek megfelelően emeletesek (csak itt jóval kulturáltabbak, mint az új 7es BMW-n), a tető a divatnak megfelelően hátul kicsit kupésan lejt, az opcionálisan kérhető kéttónusú festés a fekete tetővel menő, szóval összességében kívülről működik a Qashqai.

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Beltér

A beszállás SUV-san kényelmes, magas emberként abszolút megértem az autóvásárlók többségét, hogy fent, és nem lent szeretnek ülni. Kifejezetten tágas a Qashqai, 198 centimmel négyszer simán elférnék benne, és a fejtér is megfelelő, annak ellenére, hogy az autó teljes tetejét beborító panoráma üvegtető valamennyit elvesz a térből (szellősségben viszont sokat hozzáad).

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

A Tekna+ felszereltségnél széria nappabőr ülések jól formázottak, nagyon kényelmesek, még hosszabb úton is pihentető bennük ülni.

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Az anyaghasználat kisebb malőröktől eltekintve (a váltó és az ajtógombok körüli, feketeére fényezett, szálcsiszolt alumíniumot imitáló, inkább szálcsiszolt olcsó műanyagnak tűnő betétek) kifejezetten jó minőségű, jó az anyagok tapintása, az illesztések pontosak, 12 ezer kilométer után még nem nyikorgott semmi az autóban, ami néhány prémium autótól sem mindig mondható el.

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

A kilátás előre és oldalra pompás, még a hátul ülők sem panaszkodhatnak, hátrafelé viszont már korlátozottan lehet kilátni, ezen mostanában már nem is nagyon erőlködnek az autógyártók, a forma fontosabb, mint a praktikum, így van ez itt is. Tolatáshoz kötelező a kamera (ez a belépő szinten kívül minden felszereltségi szinten széria).

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

A Bose hifi egész jól szól, szépek a basszusok, de más autókban szólt már szebben is az amerikai cég rendszere.

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

A gyerekes szülők örülhetnek annak, hogy hátul is sok a hely, a gyerekek könnyen ki és beszállnak, köszönhetően a széles ívben nyíló hátsó ajtóknak, a nagy hátsó ablakok miatt a hátsó sorban ülőknek sincs klausztrofóbiájuk.

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

A könyöktámasz rekeszei, a kesztyűtartó vagy az ajtózsebek sok holmit elnyelnek.

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

A csomagtartó első ránézésre kisebb, mint a hivatalosan megadott 461 liter, az ADAC szabványos mérése szerint csak 385 liter, ez azért közelebb áll a tapasztalthoz. Pakolni egyébként jól lehet a csomagtartót, a padló síkba is rendezhető, de felemelve még egy nagyobb rekesz is rendelkezésre áll.

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Konnektivitás

A mai autóktól már alapvető elvárás, hogy kommunikáljanak a telefonokkal, ebben a Qashqai kifejezetten ügyes. Mivel gyakorlatilag használhatatlanok az autókba beépített navigációk, ezért fontos, hogy jól működjön a mobil tükrözése, az iPhone-okat vezeték nélkül lehet csatlakoztatni az autóhoz, ez gyakorlatilag problémamentesen működött a tesztidőszak alatt. A tükrözés közben a mobilt nyugodtan lehet tölteni a vezeték nélküli töltőpadon. Androidosok csak vezetékkel tudnak kapcsolódni a fejegységhez, úgyhogy érdemes bekészíteniük az autóba egy kábelt.

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Vezetés

A futómű egyértelműen kényelemre hangolt, régen ültem olyan autóban, ami ennyire a magyar utakra lenne optimalizálva, még a 20 colos felnik ellenére is hibátlan volt a rugózás. Elől Mac Pherson, hátul (a 20 colos felninél alapfelszereltség) független multi-link volt a tesztautóban, ezek szépen simítják az utat.

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Alapvetően kiegyensúlyozott autó a Qashqai, jól passzol a méretéhez az 1,3 literes, 158 lóerős motor, ami jól mozgatja az 1,5 tonnás autót. A mild hibrid rendszerrel a gázreakció szinte minden helyzetben azonnali, de érdekes, hogy nem úgy indul meg az autó, mint amit egy turbós motortól elvárnánk, inkább egy erős szívó benzinesre hasonlít, ahogy tol.

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

A 6 sebességes manuális sebességváltó jól kapcsolható, alapvetően jól együttműködik a motorral, de a tesztnapok alatt végig arra gondoltam, hogy egy automata mennyivel jobban passzolna az autóhoz. Alternatív megoldás: 50 és 130 km/h között az ötödik sebesség bármit megold, ha abban hagyjuk, akkor az idő nagy részében kvázi automata sebességváltós autónk van.

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Biztonság

A Nissannál nagyon büszkék arra, hogy az Euro NCAP töréstesztje alapján a kategóriája legbiztonságosabb autója lett a Qashqai. Az Euro NCAP 91 százalékra értékelte a Qashqait mind a felnőtt mind pedig kiskorú utasok védelmének esetében, a legfeljebb 24-ből 23,8 pontot kapott az autó a gyermek utas védelemre, és a maximális 12 pontot érte el a gyerekülés védelemben. Ezeket sajnos/hálistennek nem teszteltük, így el kell fogadnunk az Euro NCAP méréseit, ők minden verzióra kiterjedő 5-csillagos értékelést adtak az autónak, ebben fontos szerepe van CMF-C platformra épülő Qashqai kiemelkedő alváz-merevségének, de a biztonsági technológia arzenál is kifejezetten hosszú, az alapfelszereltség része többek között a holttér figyelés és beavatkozás, a vészfékező rendszer gyalogos és kerékpáros felismeréssel, a közúti jelzések felismerése, az első és hátsó keresztforgalom figyelmeztetés, a kereszteződésben történő kanyarodás során ütközésre figyelmeztető rendszer vagy a ráfutásos baleset megelőző rendszer, ami autópályán már nem egy, hanem két autóval lát előre.

Melyik Qashqai a legjobb választás?

A legolcsóbb Qashqai listaára a Visia felszereltségben 9,7 millió forint, a tesztelt változat viszont a csúcs, Tekna+ felszereltséggel, de manuális váltóval már 14,1 millió forinttól indul, efölött van még ennek az automata sebességváltós változata 14,7 millió forintért, illetve az összekerekes automata 15,3 millió forintért. A tesztautó a 240 ezer forintos színfelárral 14,34 millió forintért vihető haza.

Hogy én mit vennék? Ha rajtam múlna, a második, Acenta felszereltségi szintet választanám, abban már van tolatókamera, 17 colos alufelni ballonosabb, vagyis kényelmesebb gumikkal, központi érintőkijelző, okostelefon tükrözés, intelligens kulcs, automata klíma, bőr kormány és váltó. Ehhez az autóhoz szerintem az automata váltó jobban passzol, inkább arra költenék, az Acenta felszereltség az automatával 11,3 millió forintból jön ki.

Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Címlapkép: Nagy Viktor, Portfolio