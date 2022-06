Folytatódik az esés, globális eladási hullám söpör végig a tőzsdéken

Portfolio 2022. június 13. 08:59

A múlt héten alaposan elromlott a hangulat a vezető tőzsdéken, miután az EKB felfelé módosította az inflációs várakozásokat, ezt követően pedig az amerikai inflációs adat is jelentősen meghaladta a várakozásokat, amire az egyébként is negatív hangulat még tovább romlott. Ezen a héten szerdán kamatdöntő ülést tart az amerikai jegybank, a befektetők elsősorban ezt az eseményt várhatják - a várakozások szerint a Fed ismét, sorozatban másodszor 50 bázisponttal emelheti meg az irányadó kamatot. A határidős részvényindexek állása alapján a pénteki tengerentúli esés után komoly mínuszban nyithatnak az európai tőzsdék is.