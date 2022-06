Londoni sikersztori épül az egyik nagy múltú magyar fintech cégnél

2020. szeptember 3-án életbe lépett az SRD II. szabályozás, amely a részvényesek jogait védi és erősíti a tőkepiacokon. A szabályozási megfelelés kihívásairól és az ezt követő pozitív változásokról, illetve a Dorsum londoni sikersztorijáról volt szó az idei tavaszi Dorsum Klubon.

Londoni sikersztori

A tavaszi Dorsum Klubon, a Dorsum hagyományos tavaszi befektetési- és privátbanki témákkal foglalkozó rendezvényén Szalay Ákos (a Wealth Portal termék implementációs vezetője) a vállalat londoni sikertörténetét mutatta be. A cég jelenleg az egyik legnagyobb brit diszkrecionális vagyonkezelőnél vezeti be a terméket, ráadásul a világjárvány miatt a teljes folyamatot online, személyes találkozás nélkül menedzselte az angol és a magyar projektcsapat.

A londoni Sarasin & Partners 20 milliárd angol fontnyi vagyont kezel, a vezető diszkrecionális vagyonkezelők között jegyzik az Egyesült Királyságban. Az ügyfelek számára a minimum belépési korlát náluk 1 millió font, az ügyfelek átlagos életkora pedig 70 év.

A Sarasinnak számos nagyratörő célja volt a Dorsummal közös projekttel, többek között, hogy szélesítse az ügyfélkörét, a személyes kiszolgálás fenntartása mellett digitális kommunikációt alakítson ki az ügyfelekkel, közösséget építsen, megfeleljen az új szabályozói elvárásoknak, csökkentse a költségeit, valamint népszerűsítse a cég számára kiemelkedően fontos fenntartható (ESG) befektetéseket.

A Dorsumnak a londoni vagyonkezelő számára fejlesztett megoldása egy weben és mobilon is működő ügyfélportál, amely egyedi autentikációs megoldást, ügyfélbarát dashboardot és kommunikációs elemeket is tartalmaz, de fő célja és funkciója természetesen a transzparens, mélyelemzésekre is képes portfólió áttekintés. Az ügyfelek a platformon követhetik, hogy milyen befektetési alapokba fektették a pénzüket, az alapok mögött milyen eszközök állnak, és portfólió szinten is megtekinthető, hogy egy adott eszközben mekkora a kitettségük.

„Ahelyett, hogy csillagrombolót építettünk volna, az első fázisban csak a legfontosabb funkcionalitásra fókuszáló MVP-t készítettünk” – fogalmazott Szalay Ákos. Idén januárban indult el ugyanis az MVP (minimum viable product), és a sikeres élesítést követően azóta már az ESG befektetések ügyfélbarát, intuitív megjelenítésén dolgoznak.

Jelenleg már több mint 1000 felhasználója van a portálnak, és kedvező tapasztalat, hogy 83%-uk lépett be első körben a weben, de egyre többen kezdik használni a mobilalkalmazást is. A felhasználók visszajelzései nagyon pozitívak, olyan terméket sikerült készíteni, amely valódi piaci igényt tud kielégíteni.

SRD II. kerekasztal - Mi történt eddig és mit hoz a jövő?

Az előadást követően az eseményen panelbeszélgetés következett, ahol a résztvevők a tőkepiacokat érintő SRD II. szabályozásról osztották meg tapasztalataikat, cseréltek eszmét. A panelbeszélgetés résztvevői Szentpéteri Gábor (KELER - Product Manager), Kövesdi Anita (Dorsum – Account Manager) és Zsigmond Judit (K&H Bank Zrt.– Head of Investment Product Management) voltak.

2020. szeptember 3-án életbe lépett az SRD II. szabályozás, amely a részvényesek jogait védi és erősíti a tőkepiacokon. A szabályozás egyik központi eleme, hogy a részvénytársasági eseményekről ne csak az intézményi befektetők, de a magánszemély befektetők is azonnal, teljeskörű tájékoztatást kapjanak. Ennek érdekében a golden source – christmas tree modell alapján az egyes országok központi értéktárainak feladata volt, hogy olyan központi adatbázist építsenek fel, amely nyilvántartja a kibocsátók által publikált társasági eseményeket, és ezt az adatszolgáltatást különböző automatizált csatornákon a számlavezető befektetési szolgáltatókon és letétkezelő bankokon keresztül a részvényesekhez eljuttassa. A magánszemély befektetőkkel történő digitális kommunikáció is jelentős szerepet kapott az elmúlt 2 évben, egyre inkább az automatizált csatornák a preferáltak, amelyeken keresztül az ügyfeleknek könnyű az információhoz azonnal hozzáférni és az alapján döntést hozni egy-egy társasági eseménnyel kapcsolatban.

Szentpéteri Gábor elmondta, hogy ők a KELER-nél a T2S kapcsán már több mint egy évtizede belevágtak a társasági eseménykezelés megújítására való felkészülésbe, és bár az SRD-megfelelés kapcsán számottevő sikereket tudtak elérni a társasági események megújításában, újabb tíz év nem biztos, hogy rendelkezésre áll majd a következő hullám megvalósítására, a külső elvárások megértésére, és az annak megfelelő cselekvésre.

Kövesdi Anita elmondta, hogy nagyon sokat köszönhetnek a KELER-nek, amiért összefogta a piaci szereplőket. Az egységes tőkepiac megteremtésében ugyanis nagyon fontos a kibocsátók, a letétkezelők, a központi értéktárak és minden más érintett érdekének egyeztetése. Szerinte a piac mindent meg is tett, és nem a piaci szereplők hibája, hogy a folyamat nem ment végbe maradéktalanul. Nagyon fontos tanulságnak tartja, hogy digitalizációba nem csak akkor kell fektetni, amikor azt egy új EU-s direktíva kötelezővé teszi, hanem folyamatosan. „Az ügyfeleket közelebb kell hozni az informatika nyelvéhez” - fogalmazott.

Zsigmond Judit szerint a folyamatos jogszabálykövetés náluk szinte napi feladattá nőtte ki magát, és a projekttervezés rendszeres részévé vált. Nagy kihívás volt eleinte a különböző projekteket „egymáshoz illeszteni” a módosított határidők betartása mellett. A nehézségeket a járvány is tetézte, de egy idő után ennek pozitív hozadékait érzékelték. Az ügyfelek ugyanis már fokozottan igénylik, hogy az információkat elektronikus csatornákon keresztül juttassák el nekik.

Mennyire kellett újratervezni a folyamatokat a Covid miatt?

A KELER esetében a koronavírus nem hátráltatta a fejlesztési folyamatokat, kis létszámú csapattal dolgoztak az SRD-megfelelésen, így rugalmasan tudtak reagálni a felmerülő akadályokra. Egyik napról a másikra átálltak online munkavégzésre, és digitális videokonferenciákon keresztül minden feladatot meg tudtak oldani.

A K&H-nál leginkább a párhuzamos folyamatok összeillesztése és végrehajtása volt nagy kihívás, hiszen az irodában könnyebb több feladatba is becsatlakozni egyszerre. A válságkezelő kollégák felkészültek voltak, és egy tesztidőszakban tulajdonképpen egy „nagy elektronikus tesztszobát sikerült létrehozni”. A működést így a járvány egyáltalán nem vetette vissza.

Kövesdi Anita szerint a Dorsumnál is rendkívül gyors volt az átállás, ráadásul a videokonferenciákon keresztül fókuszáltabban sikerült bemutatni a fejlesztéseket, mert nem terelte el a figyelmet semmi, és így a megértés rendkívül gyors volt. Szerinte a koronavírus járvány rámutatott arra, hogy nem mehet minden úgy, mint korábban, fel kell nőni ahhoz, hogy a világ változik. Az átállás pedig a piacnak is jót tett.

Zsigmond Judit szerint várható, hogy amit az SRD II. elindított, azt hamarosan még több, így a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra is kiterjesztik, ami újabb kihívásokat fog a piac elé állítani, Szentpéteri Gábor pedig elmondta, hogy továbbra is a koordinációs szerep betöltésére fognak törekedni.

Mindhárman egyetértettek abban, hogy az EU egységes tőkepiacok (CMU) létrehozásának folyamatában jelentős fókuszt kap 2023-től kezdődően a SCORE* szabályozás, amely a tőkepiacok értékpapír fedezetkezelését (collateral managementet) harmonizálja, ezáltal többek között standardizált társasági eseménykezelést terveznek, amely az adózási folyamatokra is hatással lesz.

Ehhez elengedhetetlen minden szereplőnek további digitalizációban gondolkozni és tovább vinni az SRD II. direktíva kapcsán elkezdett, a társasági eseményeket kezelő háttérműveleti folyamatok automatizálását.

A Dorsum Klub hagyományai szerint az előadásokat kötetlen hangulatú szakmázás követte, a Costes Downtown étterem ínyencségei mellett.

Címlapkép forrása: Dorsum