Nincs menekvés, már a legbiztosabb stratégia sem működik a tőzsdéken

Mivel a részvények és az állampapírok részben a Fed kamatemelésére reagálva újból zuhannak, a klasszikus 60/40, vagyis 60 százalékban részvényekre és 40 százalékban kötvényekre allokált befektetési módszer sem teljesít túl jól, az ilyen portfólió értéke az aktuális negyedévből eltelt eddigi időszakban mintegy 14 százalékot zuhant. A Bloomberg által összeállított adatok szerint ez rosszabb negyedéves eredmény, mint a 2008-as globális pénzügyi válság mélypontján és a világjárvány idején.

Ez a legújabb jele annak, hogy a kötvények fedezeti ereje az inflációs korszakban eltűnik, ami vagyonzsugorodást okoz az amerikai nyugdíjalapokban, miközben egyre nagyobb tétje van annak, hogy a világ újabb inflációnak, recessziónak, vagy akár stagflációnak néz elébe.

A különböző forgatókönyvekről, valamint a kötvényekben rejlő lehetőségekről a szakértők véleménye is igencsak megoszlik, a Goldman Sachs-nél úgy vélik, hogy a központi bankok egyre szigorodó politikája miatt az állampapírok nem szolgálnak majd megfelelő fedezeti eszközönként. Ezzel szemben a JPMorgan-nél úgy vélik, hogy a többéves csúcson lévő hozamok segíthetnek, hogy a következő összeomláskor jól járjanak a befektetők.

2008-2009-ben a részvények teljes összeomlása brutális csapást mért a teljesítményre - írták a Bespoke Investment Group elemzői egy jegyzetben, azonban akkor a hitelspreadek jelentős megugrása ellenére a kötvények nem estek nagyon messzire vagy nagyon sokáig.

Az elmúlt évtizedben a nyugdíjalapok abban a meggyőződésben fektettek be, hogy a kötvények megbízhatóan továbbra is egyenletes jövedelmet termelnek, valamint képesek arra, hogy ellensúlyozzák a részvények veszteségeit bármilyen piaci visszaesés esetén. Ez nagyrészt be is vált, a 60/40-es stratégia az elmúlt 15 évből csak két évben zárult veszteséggel, mindezt úgy, hogy közben szerény volatilitást mutatott. Még a pénzügyi válság idején is, amikor a részvények elszívták a teljesítményt, az emelkedő állampapírok enyhítették a portfólió veszteségeit.

Idén azonban az infláció túl nagy kockázattá vált ahhoz, hogy fedezni lehessen, és a kötvényeket, valamint a részvényeket együttesen sújtotta. Az eszközök közötti eladási hullám az elmúlt héten tovább fokozódott, köszönhetően a Fed 1994 óta legnagyobb kamatemelésének, valamint a közeljövőben várható újabb kamatemeléseknek. Mindez olyan mértékben sújtja az amerikai nyugdíjalapokat, amit még hetekkel ezelőtt is kevesen gondoltak volna lehetségesnek.

Jó hírnek mondható azonban, hogy egy, a Bloomberg által közgazdászok körében végzett felmérés szerint a fogyasztói árak növekedése a negyedik negyedévre 6,5 százalék körülre, a jövő év közepére pedig 3,5 százalékra mérséklődhet.

Eközben a JPMorgan Asset úgy véli, hogy az állampapír most csábítónak tűnik, miután a történelem egyik legnagyobb zuhanása következett be. A gondolatmenet szerint a recesszió esélyének növekedésével a hozamoknak van mozgástere a jövőben. Bár ez messze nem jó hír az olyan kockázatos eszközök, mint például a részvények számára, a kötvények azonban segíthetnek a portfóliók pufferelésében a következő visszaesés esetén.

Ha az emberek aggódnak a növekedés miatt, akkor a kötvények a jelenlegi hozamszinteken most sokkal jobb diverzifikáló eszközzé válnak

- mondta John Bilton, a JPMorgan Asset Management globális multi-asset stratégiájának vezetője.

Véleménye szerint, amikor már nem aggódunk túl sokat az infláció miatt, és visszatérünk ahhoz, hogy egy kicsit jobban aggódjunk amiatt, hogy hol tart a növekedés, a kötvények fontossá válhatnak egy portfólió számára - tette hozzá Bilton.

Az alternatív nézet szerint a Fed tisztviselői a pénzügyi feltételek szigorításának küldetésével továbbra is arra utalnak, hogy a 10 éves hozamok 4 százalékra és azon túlra fognak emelkedni, ami azt sugallja, hogy az állampapír-tulajdonosok azt kockáztatják, hogy innen még több fájdalmat kell átélniük.

Az állampapírhozamok esetében még mindig fennáll egy nagyobb sokk lehetősége

- mondta Christian Mueller-Glissmann, a Goldman Sachs portfólióstratégiáért és eszközallokációért felelős vezetője, aki szerint új módszereket kell kitalálni a portfólió védelmére, és nem szabad csak a kötvényekre hagyatkozni.

A Goldman által népszerűsített, biztonságosabb alternatívák között szerepelnek a dollárra hosszútávú kereskedések és az úgynevezett opciós overlay stratégiák is.

Egy harmadik forgatókönyv még alattomosabb veszélyt jelent a kiegyensúlyozott portfóliókra nézve: Egy makacs inflációval járó gazdasági visszaesés, mivel a Fed tehetetlennek bizonyul a kínálati oldali válság okozta árnyomás mérséklésére.

"Az állítólag "időjárásálló" 60/40-es portfólió nincs felkészülve a stagflációra"

- mondta Nancy Davis, a Quadratic Capital Management alapítója.

(Bloomberg)

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images