Megérkezett a jelzés - Itt az idő beszállni a tőzsdén?

Tartósan magas infláció, ár-bér spirál, jegybanki szigorítások, beszállítói láncok széttöredezése, deglobalizáció, ukrajnai háború, csak néhány téma, ami miatt aggódnak a befektetők, és ami mély nyomokat hagyott a tőzsdéken is. De ha bear market is az, amit a részvénypiacokon látunk, az sem egyenes út még lejjebb, a medve piacokat is ralik szakítják meg, sokszor pont akkor, amikor már magas a befektetői pesszimizmus. A fontosabb részvényindexek technikai képe távolról nézve nagyon csúnya, az S&P 500-ban vagy a Nasdaqban is ijesztő letörés látszik, ennek ellenére jöhet akár hosszabb ideig tartó felpattanás, amihez a bearish hangulat már kezd megágyazni. Pánikról egyelőre nem beszélhetünk, de sok esetben ritkán látott pesszimizmus uralkodik a tőzsdéken, ami a múltbeli tapasztalatok alapján jellemzően meghozza a vevőket. És sokszor a jó híreket is.

AAII Bull-Bear indikátor A kisbefektetői hangulatot mérő AAII felmérés alapvetően arról szól, hogy a megkérdezettek hány százaléka vár emelkedést, stagnálást vagy esést a következő 6 hónapban. Az AAII egyfajta kontraindikátorként is szolgál, amikor kifejezetten pesszimisták a befektetők, akkor jellemzően javul a hangulat, emelkednek, de legalábbis nem esnek tovább a részvényárfolyamok, és fordítva, ha túlságosan nagy az optimizmus, akkor érdemes inkább esésre készülni. A múlt héten a bearek aránya tovább emelkedett, így az már közel egy éves csúcson áll, eközben az optimisták aránya kifejezetten alacsony értékre, 19,4 százalékra csökkent, vagyis összességében kifejezetten pesszimisták most a kisbefektetők. Forrás: AAII A bullok aránya a 20 körüli szinten már alacsonynak számít az elmúlt évtizedek adatai alapján, a 15 alatti értékek pedig kifejezetten ritkák. Ez alapján már kiemelkedőnek számít a mostani, 20 alatti bull-arány. Ha az elmúlt bő egy évtizedet nézzük, akkor az optimizmus padlóját kb. ez a szint jelentette. A pesszimisták arányánál az 50 százalék feletti szint már erős pesszimizmust jelent, a 60 feletti értékek pedig kifejezetten ritkák, a mostani, 58,3 százalékos érték is ritkának számít. Olyannyira, hogy az elmúlt évtizedben nem is állt ilyen magasan a pesszimista válaszadók aránya, mint most, még a Covid-parában sem. Az optimista és a pesszimista válaszadók arányának különbsége -20 százalék alatt már erős pesszimizmust mutat, most pedig ez az érték -38,9 százalék, ennél extrémebb alacsony értéket - eltekintve a néhány héttel ezelőtti mélyponttól - utoljára 2009 tavaszán láthattunk, az volt egyébként az akkori bear market mélypontja, vagyis aki annál az alacsony bull-bear értéknél szállt be, elkapta a piac alját. Olyan alacsony érték, mint ami a mostani vagy az idén április végi, nem is volt az elmúlt egy évtizedben. BofA Bull & Bear indikátor Egy további adalék az AAII felméréshez a Bank of America Bull & Bear indikátora, ami a traderek hangulatát méri. Az AAII-hez hasonlóan ez is kontraindikátorként működik, vagyis amikor extrém az optimizmus, akkor eladni érdemes, amikor pedig a pesszimizmus magas, akkor inkább venni kell. Az indikátor legfrissebb értéke alapján a befektetők pozícionáltsága extrém pesszimista, a befektetési bank Bull & Bear mutatója 0-ra csökkent az egy héttel korábbi 0,3-ról. Korábban 2002 augusztusában a dotcom-buborék kipukkanásakor, 2008 júliusában a globális gazdasági válság idején, 2011 szeptemberében az európai adósságválság idején, 2015 szeptemberében a kínai gazdaság megtorpanása idején és 2020 márciusában a Covid-para idején esett a legalacsonyabb, zéró szintre. Forrás: BofA Global Investment Strategy A tapasztlatok azt mutatják, hogy amik az indikátor korábban elérte a nulla szintet, az azt követő 3 hónapban jellemzően magasak voltak a hozamok a tőzsdéken. Érdekel a tőzsde, de kéne egy kapitány, hogy elnavigálja a hajódat? A Portfolio Tanácsadó Központ szolgálatodra jelentkezik! Add meg elérhetőségeidet és azonnal visszahívunk. RSI Bár az RSI indikátor oldalazó piacon működik a legjobban, azonban ha hosszabb időtávon, heti vagy havi grafikonon nézzük, akkor az extrém értékeknek trendelő piacon is van jelentésük. Alap esetben 70 felett túlvettségről, 30 alatt pedig túladottságról beszélünk, vagyis a kiugró értékeket érdemes figyelni. A Nasdaq heti grafikonján még nem extrém, de már 30 alatti az érték, ilyenre az elmúlt években nem sűrűn volt példa, a 2008-as válság óta a mostani csupán a harmadik alkalom. Hasonló a helyzet az S&P 500-nál is, alacsony, de nem extrém az RSI értéke, és a mostanihoz hasonló csak ritkán fordul elő az indexnél. És még egy instrumentum, a sokak által előrejelző indikátornak tekintett bitcoin, amely a múlt hétvégi mélypontról már közel 20 százalékot pattant fel. Itt is extrém túladottság alakult ki a heti grafikonon, ami a múltban ritkán fordult elő, és rendszerint meghozta a vevőket. Címlapkép: Ute Grabowsky/Photothek via Getty Images