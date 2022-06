Nagyot ment a magyar tőzsde, megtépték a Molt és a Richtert

Portfolio 2022. június 21. 17:15

Az elmúlt hetekben a magas infláció, a jegybanki kamatemelések, illetve a recessziós félelmek dominálták a befektetői hangulatot és ezzel összhangban jelentős esés lehetett látni a tőzsdéken. Ezen a héten azonban már látszik némi megnyugvás a piacon, az európai tőzsdék is visszapattantak, és a három napos szünet után az amerikai tőzsdék is jelentős emelkedéssel indították a hetet. Összességében tehát javulni az kezdett a hangulat a nemzetközi piacon, és ezzel együtt a magyar tőzsde is jelentős emelkedéssel zárt ma, részben a Mol és a Richter jó teljesítményének köszönhetően, de a Magyar Telekom kivételével az összes blue chip pluszban fejezte be a napot.