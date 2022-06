Jelentős mínuszban az európai tőzsdék, az amerikai nyitás is csúnya lesz

Portfolio 2022. június 22. 14:37

Az előző két nap csendes emelkedéssel telt az európai tőzsdéken, és tegnap a 3 napos szünet után Amerikában is emelkedés volt tapasztalható, a vezető részvényindexek egyaránt 2 százalék feletti pluszban zártak. A hangulat azonban úgy látszik, hogy ismét kezd elromlani, hiszen ma reggel Ázsiában már estek a tőzsdék, és az európai tőzsdéken is jelentős esés figyelhető meg. A határidős részvényindexek állása alapján a tengerentúlon sem lesz más a helyzet, mind 3 vezető amerikai részvényindex jelentős mínuszban nyithat. Mindemellett érdemes lesz figyelni Jerome Powell amerikai jegybankelnök kongresszusi meghallgatására is.