Itt a dátum, mikor lesz végre vége a tőzsdei zuhanásnak

Nagy esés volt a világ tőzsdéin az elmúlt hónapokban, beköszöntött a medve piac, a trend egyértelműen lefelé mutat, és a statisztikák alapján még csak valahol az esés felénél tarthatunk. Hogy meddig tarthat a lejtmenet? A Bank of America statisztikái alapján megvan a dátum, hogy mikor érheti el a piac a mélypontját. Egy kis játék a számokkal.

Csámcsogás és zabálás

A Bank of America adatgyűjtése szerint az elmúlt 140 évben a mostani már a 20. medve piac, aminek lehet, hogy még csak a közepénél tartunk, ugyanis a (S&P 500-ra vonatkozó) statisztikák szerint

az átlagos bear market 37 százalékos eséssel jár és 289 napig tart.

Arra az elemzőház is felhívja a figyelmet, hogy a múltbeli események semmilyen előrejelzést nem adnak a jövőre vonatkozóan, de a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján

a mostani medve piacnak idén október 19-én lenne vége, és akkor 3000 pont körül állna az S&P 500.

Vagyis a korábbi medve piacok átlaga alapján további 20 százalékot eshetne még innen az S&P 500.

Itt az elemzésben a BofA csupa evéssel kapcsolatos kifejezést használ:

ha 3600 pontra esik az S&P 500 (most 3760), akkor a befektetőknek el kellene kezdeniük csámcsogni,

ha az S&P 500 3300 pontra esik, a befektetőknek harapniuk kellene a részvényekre,

3000-es S&P 500-nál a befektetőknek zabálniuk kellene a részvényeket.

A medve piacokat pedig bika piacok követik, a jó hír az a BofA szerint, hogy az átlagos bull market több mint 5 évig tart, az átlagos emelkedés pedig 198 százalék.

Ez alapján a BofA számításai szerint az S&P 500 8900 pontig emelkedhetne, annak a bika piacnak 2028 februárjában lenne vége.

Persze ez mind csak elmélet, játék a számokkal, nagy a szórás abban, hogy meddig tartanak és mekkora árfolyamelmozdulással járnak a medve és bika piacok.

Bejelzett a mutató

A BofA fenti statisztikáiból is jól látszik, hogy a medve piacok jellemzően nagyobb eséssel járnak és tovább tartanak, mint ahol a mostani esésben állunk, ráadásul most a technikai kép is nagyon csúnya, a trend egyértelműen lefelé mutat most a tőzsdéken, vagyis jöhet még esés bőven.

Viszont a medve piacok sem egyirányú utak, bear market ralik szakítják meg, azok pedig jellemzően akkor jönnek, amikor már nagy a piacokon a pesszimizmus. Nemrég írtunk arról, hogy szintén a BofA egyik elemzése alapján akár jöhet is egy ilyen medve piaci rali, ugyanis az elemzőház Bull & Bear indikátora alapján a befektetők pozícionáltsága extrém pesszimista,

a befektetési bank Bull & Bear mutatója 0-ra csökkent az egy héttel korábbi 0,3-ról.

Korábban 2002 augusztusában a dotcom-buborék kipukkanásakor, 2008 júliusában a globális gazdasági válság idején, 2011 szeptemberében az európai adósságválság idején, 2015 szeptemberében a kínai gazdaság megtorpanása idején és 2020 márciusában a Covid-para idején esett a legalacsonyabb, zéró szintre.

Forrás: BofA

Címlapkép: Trifonov Evgeniy, Getty Images