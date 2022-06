Fogy a lendület a tőzsdéken, olvadnak a pluszok

Portfolio 2022. június 27. 13:56

Mostanában ritkának mondható emelkedő hetet zártak az amerikai tőzsdék múlt héten, miután némiképp enyhültek a befektetők kamatemelésekkel kapcsolatos várakozásai. A pozitív momentum látszólag ezen a héten is kitart, hiszen az ázsiai tőzsdék kifejezetten erősen indították a hetet, és az európai tőzsdéken is emelkedéssel indult a nap, bár a nyitástól távolodva elkezdték visszaadni a korai emelkedés egy részét a vezető indexek. Fontos makroadatot nem várunk ma, ilyen tekintetben a hét második fele lesz izgalmas, amikor az EU-ból és az USA-ból is érkezik majd inflációs adat.