Nem érdemes sokat belelátni az orosz arany tiltásába, mert valójában már eleve korlátozva van

Elemzők szerint a G7 egyes országainak terve, hogy megtiltják az Oroszországból származó új aranyimportot, "nagyrészt szimbolikus", mivel a szankciók már eddig is korlátozták az aranyáramlást - írja a Bloomberg

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Japán és Kanada a vasárnap Németországban kezdődött G7-csúcstalálkozón tervezi bejelenteni a tilalmat. Míg az Egyesült Királyság kormánya a hétvégén nyilatkozatban közölte, hogy "ez az intézkedés globális hatállyal bír, kizárva az árut a hivatalos nemzetközi piacokról", az elemzők lebecsülik a lehetséges hatásokat, mivel a londoni aranypiaci szövetség, amely meghatározza a piac szabványait,

márciusban törölte az orosz aranyfinomítókat az akkreditáltak listájáról.

Az orosz arany importjának a G7 országok általi betiltásából eredő hatás valószínűleg meglehetősen korlátozott lesz, tekintettel arra, hogy az iparág már tett lépéseket az orosz arany korlátozására

- mondta Warren Patterson, az ING Groep árupiaci stratégiáért felelős vezetője.

Úgy tűnik, hogy ez nagyrészt szimbolikus

Míg az Ukrajna elleni inváziót követően Oroszországot büntető nyugati szankciók nagyrészt elzárták az európai és az amerikai piacokat a világ második legnagyobb aranybányászának aranya elől, a G7-ek ígérete teljes szakítást jelentene Oroszország és a világ két legfontosabb kereskedelmi központja, London és New York között.

Vivek Dhar, a Commonwealth Bank of Australia árupiaci elemzője egy elemzésben azt írta, hogy "a tilalom is csak formalizálja azt, ami a szankciók révén nagyrészt már eddig is fennállt", és nem számít arra, hogy ez érdemben felfelé mozdítja az arany árát.

Daniel Hynes, az Australia & New Zealand Banking Group árupiaci stratégája szerint a tilalomnak nem valószínű, hogy valódi hatása lesz az árakra, mivel jelenleg a makroproblémák irányítják a hangulatot.

Valójában ez csupán a már érvényben lévő nem hivatalos politikák megerősítése, és nem valószínű, hogy érdemben megváltoztatja az arany kilátásait

- írta Jeffrey Halley, az Oanda vezető piaci elemzője. A fém "továbbra is sodródik" az elmúlt hónap 1 800 és 1 880 dollár közötti sávjában – tette hozzá.

Míg márciusban az arany ára közel rekordmagasságba szökött, mivel az európai háború megnövelte a keresletet a menedékeszköz iránt, az árak idén alig változtak. A spot arany 0,5 százalékot emelkedett ma.

Címlapkép: Getty Images