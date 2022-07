Nagy a nyomás, de a Richter még mindig jelen van Oroszországban

Ukrajna felől rendszeresen, szinte naponta érkeznek a Richterhez üzenetek, megkeresések kormányzati szinten, de máshonnan is, hogy gondolják át az oroszországi jelenlétüket. Nemrég elfogadtak egy törvényjavaslatot, ami lehetővé teszi, hogy visszavonják azon gyógyszercégek törzskönyveit, amelyeknek oroszországi érdekeltségeik vannak, de készül egy másik javaslat is, amely az érintett cégek ingatlanjainak állami átvételéhez teremti meg a törvényi alapot, nyilatkozta Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója a HVG -nek.

A Richter továbbra is jelen van Oroszországban, annak ellenére, hogy több oldalról is nagy a nyomás, hogy - más nyugati gyógyszergyártókkal egyetemben - vonuljon ki. Azt Orbán Gábor is elismeri, hogy Ukrajna felől rendszeresen, szinte naponta érkeznek hozzájuk üzenetek, megkeresések kormányzati szinten, de máshonnan is, hogy gondolják át az oroszországi jelenlétüket. Nemrég elfogadtak egy törvényjavaslatot, ami lehetővé teszi, hogy visszavonják azon gyógyszercégek törzskönyveit – akár szelektíven is –, amelyeknek oroszországi érdekeltségeik vannak, de Orbán Gábor úgy tudja, hogy készül egy másik javaslat is, amely

az érintett cégek ingatlanjainak állami átvételéhez teremti meg a törvényi alapot.

A gyógyszergyártók azon az állásponton vannak, hogy a gyógyszerhez, terápiához hozzáférés alapjog, hasonlóan ahhoz, ahogy a Vöröskereszt munkáját sem kérdőjelezi meg senki a konfliktuszónákban.

Arra a kérdésre, hogy jelenthet-e veszélyt orosz oldalról a Richterre, hogy a háború első szakaszában kilátásba helyezték az ellenségesnek tartott országokból érkezett cégek államosítását, a Richter vezérigazgatója azt mondta, hogy ezt nem lehet kizárni, de semmi nem indokolna egy ilyen lépést, mert a Richter fenntartja a tevékenységét Oroszországban. Szerinte inkább az a kérdés, hogy hogyan lehet biztosítani a zavartalan működést az országban. Továbbra is nehézkes az áruk eljuttatása abba a térségbe, míg korábban 7–10 nap alatt célba értek a szállítmányok, ma legalább két hét kell erre, főleg a lengyel–fehérorosz határon nőtt meg a várakozási idő, ezért más irányokba, például Litvánia felé is elindulnak a kamionokkal. Problémát jelent a helyi gyáregység működtetése is, akadozik a szükséges alapanyagok beszerzése, a csomagolóanyagoknál helyi forrásokra állt át a Richter. Bizonyos nyugati cégek nem hajlandóak orosz ügyfeleknek dolgozni, ami akadályozza az alkatrészellátást, az it-feladatok elvégzését.

De mindennél sokkal nagyobb probléma lenne, ha a gyógyszerek törzskönyvezését érintően változnának a feltételek, mert az már az oroszországi üzletünk végét jelentené,

húzta alá Orbán Gábor.

Ukrajnában azonban vannak pozitív folyamatok, egyre több kolléga tér haza külföldről Ukrajnába, ahol a nyugati országrészben viszonylag nyugodt körülmények között lehet dolgozni, így újra tud oda árut szállítani a Richter.

A Richter idei első negyedéve kifejezetten erős volt, azóta viszont a helyzet hétről hétre változik. Az első időben minden, a Richter által kiemelten figyelt szegmensben romlottak az üzleti terveket befolyásoló körülmények, de ez a kép azóta részben javult: a rubel mostanra visszaerősödött, és az orosz piacon a vásárlóerő sem esett vissza. Az orosz vásárlók jelentősebb készleteket halmoztak fel március környékén, de az azt követő időszakban akkora visszaesést nem tapasztalt a Richter a forgalomban, mint amivel korábban számolt.

Ez nem jelenti azt, hogy elmúlt a veszély, csak azt, hogy időben tolódik ez a hatás. De egyszer be fog következni, ebben biztos vagyok,

mondta Orbán Gábor.

Tavaly kiemelkedő bevételt és profitot ért el a Richter, Orbán Gábor forintban számolva megismételhetőnek tartja a rekord eredményt, de ehhez kellett a forint leértékelődése is.

Az energiaárak meredek emelkedésével kapcsolatban a Richter vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalatnak hosszú távú szerződései vannak, hosszú átfutási idővel, így ezt az évet nem befolyásolja, de később be fog gyűrűzni az áraiba. A Richtert inkább a vegyi anyagoknál kialakult hiány érinti rosszul, extrém az áremelkedés például az ammóniánál.

A különadókról Orbán Gábor elmondta, hogy a gyógyszeripari extraadót még azokban az években is fizetni kellett, amikor más extraadókat nem. A mostani intézkedés nem olyan horderejű, hogy érdemben befolyásolja a Richter idei eredményét, pár százmillió forintról van szó, betudhatóan a Richter jelentős kutatás-fejlesztési tevékenységének. Itt Orbán Gábor hozzátette, hogy az iparágat extra mértékben sújtja az infláció, a támogatott szereknek 16 éve fix áruk van, amit azóta nem tudtak emelni, a támogatott körön kívüli szerek pedig kevesebb mint a 10 százalékát adják a belföldi forgalomnak.

