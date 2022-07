Portfolio 2022. július 04. 15:00

Bombaként robbant a hír, hogy a Waberer's nagytulajdonosai nyilvános vételi ajánlatot tettek a cég részvényeire, hiszen az ajánlati ár közel 30 százalékkal magasabb, mint a múlt pénteki záróár, az árfolyam pedig ma ki is lőtt a hírre. Talán ennél is érdekesebb, a nyilvános vételi ajánlattal párhuzamosan Tiborcz István cége, a BDPST Group is beszáll a cégbe, miután adásvételi szerződést kötött a Waberer's-ben 21 százalékos tulajdonos, MHB Optimum megvásárlásáról.