Újabb csúnya időszak jöhet a tőzsdéken, de így át lehet vészelni

Az elmúlt félév kifejezetten gyengére sikerült a részvénypiacok számára, és könnyen lehet, hogy az év hátralévő részében sem lesz köszönhet, ha az infláció nem mutatja a lehűlés jeleit, és a jegybankok addig emelik a kamatokat, hogy végül recesszióba kerül a gazdaság. Persze nem ez az egyetlen forgatókönyv a második félévre vonatkozóan, ha például az infláció csökkenni kezd, az megágyazna egy jobb részvénypiaci teljesítménynek. Ettől függetlenül lehetőségek mindig vannak a piacon, az HSBC és a Strategic Initiatives stratégái pedig megosztottak több ötletet azzal kapcsolatban, hogyan lehet átvészelni az előttünk álló tőzsdei vihart.

Siralmas volt az első félév, de valószínűleg még nincs vége

2022 első féléve borúsan alakult a globális részvénypiacok számára, de a stratégák szerint továbbra is sötét felhők vannak a horizonton, és még idő lesz, mire a vihar elvonul. Az S&P 500 a múlt héten 1970 óta a legnagyobb első félévi esést könyvelte el, az év eleje óta 20,6 százalékkal esett. Közben az európai Stoxx 600 16,6 százalékos eséssel zárta a félévet, az MSCI World index pedig 18 százalékot esett.

Egy sor másik eszközosztály is jelentős veszteségeket szenvedett el, köztük a kötvények. A hagyományos menekülőeszköznek számító amerikai dollár és bizonyos nyersanyagok, például az olaj, a kevés kivétel közé tartoztak az egyébként csúnya hat hónap során.

Jim Reid, a Deutsche Bank globális fundamentális hitelstratégiáért felelős vezetője legutóbbi elemzésében úgy fogalmazott,

hogy a befektetők számára a jó hír az, hogy az első félév véget ért, a rossz hír pedig az, hogy a második félévre vonatkozó kilátások nem tűnnek jónak.

Ennek ellenére az amerikai tőzsdék pénteken a második félév kezdetével raliztak, és az európai piacok hétfőn (amerikai munkaszüneti napon) pozitív napot zártak.

A makrogazdasági kilátások azonban továbbra is bizonytalanok, mivel az ukrajnai háború és az inflációs nyomás továbbra is fennáll, ami arra készteti a központi bankokat, hogy agresszív monetáris politikai szigorítást hajtsanak végre, ez pedig fokozza a globális gazdasági lassulással kapcsolatos félelmeket.

Változik a gazdasági rezsim

Féléves összefoglaló elemzésében az HSBC Asset Management azt írta, hogy a "gazdasági rezsim változni látszik", mivel a kedvezőtlen kínálati sokkok továbbra is fennállnak, a globalizáció lassul, és a nyersanyagárak "szekulárisan magasak" maradnak. Mindeközben a kormányok megpróbálják kezelni a klímapolitikai változások kockázatait, ami újabb kihívásokat teremt.

Joe Little, az HSBC globális vezető stratégája a mögöttünk álló, és a közgazdászok által "szekuláris stagnálásnak" nevezett korszak végéről írt, amelyet az alacsony infláció és alacsony kamatlábak jellemeztek.

Innentől kezdve azonban tartósabban magas inflációra, magasabb kamatlábakra és volatilis gazdasági ciklusokra számít a szakember.

A befektetési piacok hátszele közül sok most ellenszéllé válik. Ez a folyamatos piaci turbulenciák szakaszára utal. A befektetőknek reálisnak kell lenniük a hozamelvárásokat illetően, és jobban át kell gondolniuk a diverzifikációt és a portfólió rugalmasságát

- mondta Little.

A deglobalizáció, a klíma-politika, és a nyersanyag-szuperciklus kialakulóban lévő strukturális témái tartósabb inflációt fognak előidézni a főbb gazdaságokban. Bár az HSBC várakozásai szerint az infláció a jelenlegi több évtizedes csúcsról fokozatosan csökkenni fog számos gazdaságban,

Little szerint az "új norma" középtávon valószínűleg meredekebb áremelkedés lesz, ami a magasabb kamatlábakhoz vezet.

Az új korszakban való navigáláshoz Little azt javasolta, hogy a befektetők nagyobb földrajzi diverzifikációra törekedjenek, kiemelve az ázsiai eszközosztályokat és a hitelpiacokat.

A reáleszközök és más "új diverzifikátorok" segíthetnek abban, hogy ellenálló képességet építsünk a portfóliókba. Van helye a meggyőződéses befektetésnek és a tematikus stratégiáknak is, ahol hihető megatrendeket azonosíthatunk ésszerű árakon

- tette hozzá.

Rossz irányba megyünk

Dave Pierce, a Utah állambeli Strategic Initiatives igazgatója pénteken a CNBC-nek azt mondta, hogy a makrotényezők miatt a piacok még mindig rossz irányba tartanak.

Hangsúlyozta, hogy az infláció még nem érte el a csúcspontját, és nincs nyilvánvaló katalizátor, ami miatt az olajárak visszatérnének a földre.

Hozzátette, hogy hacsak nem születik megoldás az ukrajnai háborúra, vagy az olajvállalatok nem tudják felpörgetni a kitermelést - ami szerinte legalább hat hónapig tartana, és fennállna annak a veszélye, hogy az orosz kínálat visszatérése esetén az olajpiac beszakad -, akkor az infláció, amely a központi bankokat drasztikus lépések felé terelte, nem fogja a csökkenés jeleit mutatni.

A részvényértékeltségek jelentősen csökkentek a 2021 végi csúcsokhoz képest, és Pierce elismerte, hogy most csábítóbbak, mint néhány hónappal ezelőtt voltak,

de továbbra sem vesz fel újabb részvénypiaci pozíciókat.

Most nem teszem vissza minden tojásomat a piacokra, mert úgy gondolom, hogy még van hová fejlődnünk. Úgy gondolom, hogy lesz még néhány további visszahúzás a piacon, és szerintem erre valószínűleg szükség is van

- mondta.

Pierce hozzátette, hogy az elmúlt hónapokban tapasztalt korrekció nem meglepő, tekintve, hogy a piacok a Covid-19 utáni összeomlást követően meredeken emelkedtek.

Az ágazati allokációt illetően Pierce elmondta, hogy figyelmét a nyersanyagokra és a szükségleti cikkeket gyártó cégekre, például az egészségügyi szektorra, az élelmiszeriparra, és az alapvető ruházati cikkek szektorára irányította.

Recessziós kockázat, de a javulnak a kilátások

Bár a befektetési környezet némileg veszélyesnek tűnik, az HSBC munkatársa, Little szerint 2022-ben még van lehetőség jobb teljesítményre, ha az infláció lehűl, és a központi bankok képesek lesznek "kiegyensúlyozottabb" álláspontot képviselni.

A bank vagyonkezelési stratégái úgy vélik, hogy az inflációval kapcsolatban most vagyunk a fájdalom csúcspontjánál vagy annak közelében, de az adatok csak az év végén fognak érdemben csökkenni. Little elmondta, hogy csapata szorosan figyeli a béradatokat, hátha az infláció bebetonozódásának jelei mutatkoznak.

Little szerint továbbra is egy recessziót kiváltó, szigorú monetáris politikai váltás jelenti a legnagyobb veszélyt erre az előrejelzésre, de a pontos forgatókönyv földrajzilag eltérő.

Mivel a világgazdaság a ciklus meglehetősen késői szakaszában van, egyre nagyobb eltéréseket látunk a régiók között. Egyelőre Európa és a feltörekvő piacok egyes részeinek kilátásai tűnnek a legveszélyesebbnek

- mondta.

A közelmúltbeli piaci mozgások fényében Little a kötvények értékeltségét vonzónak ítélte, és elmondta, hogy a globális fix kamatozású befektetésekben, különösen a hitelekben jó lehetőségek alakulnak ki.

A rövid lejáratú hitelallokációkat részesítjük előnyben, szelektív alapon Európában és Ázsiában. A részvényeken belül is szelektívebbek akarunk lenni. Továbbra is az értékalapú papírokra és a defenzív részvényekre összpontosítunk, de továbbra is éberen figyeljük egy újabb stílusváltás lehetőségét, amennyiben a kötvények stabilizálódnak

- mondta Little.

