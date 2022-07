Kész, vége: csődvédelmet kért a kriptobróker

A Voyager Digital nevezetű kriptobróker cég kedden indította meg a csődeljárást, a vonatkozó beadványban 1 milliárd és 10 milliárd dollár közötti vagyon szerepel, a kötelezettségek pedig ugyanebben a sávban mozognak. A vállalat közleményében azt írta, hogy nagyjából 1,3 milliárd dollárnyi kriptót tart a platformján, és több mint 350 millió dollárt tart készpénzben az ügyfelek nevében a New York-i Metropolitan Commercial Banknál. Állításuk szerint a csődeljárás lehetővé teszi, hogy a cég egy átszervezési folyamatot hajtson végre annak érdekében, hogy az ügyfelek kártérítést kaphassanak.

A Voyager hatalmas veszteségeket szenvedett el a Three Arrows Capital kripto fedezeti alapnak való kitettségéből, amely a múlt héten ment tönkre, miután számos iparági cégtől felvett hitelét - köztük a Voyagertől kapott 650 millió dollárt - nem fizette ki.

Erősen hiszünk az iparág jövőjében, de a kriptopiacok elhúzódó volatilitása és a Three Arrows Capital fizetésképtelensége miatt meg kell tennünk ezt a határozott lépést

- mondta Stephen Ehrlich, a Voyager vezérigazgatója szerda kora reggel egy tweetben.

A Voyager azt mondja, hogy továbbra is törekszik a Three Arrows Capital, vagy más néven 3AC pénzeszközeinek visszaszerzésére, többek között a Brit Virgin-szigeteken és New Yorkban zajló bírósági felügyelet alatt álló eljárásokon keresztül. A múlt héten a Voyager a jelenlegi piaci körülményeket okolva szüneteltette a platformján az összes kifizetést, befizetést és kereskedést egyaránt. Ehrlich akkor azt mondta, hogy a Voyager további időt kér, hogy stratégiai alternatívákat vizsgáljon meg különböző érdekelt felekkel.

Ha minden a terv szerint alakul, a felhasználók a számlájukon lévő kriptók, a Three Arrows Capital által biztosított pénzeszközök visszaszerzéséből származó bevételek, az újonnan átszervezett vállalat részvényei és a Voyager tokenek kombinációját kapnák meg.

Az amerikai dolláros betétekkel rendelkező ügyfelek újra hozzáférhetnek a pénzükhöz, amint a Metropolitan Commercial Bankkal való egyeztetési és csalásmegelőzési folyamat befejeződik - közölte a Voyager.

Az Alameda Research, a milliárdos Sam Bankman-Fried vállalata a múlt hónapban 500 millió dollár értékű hitelkeretet nyújtott a Voyager-nek készpénzben és kriptókban, hiábavaló kísérletként arra, hogy a vállalatot kihúzza a bajból. Az Alameda a Voyager legnagyobb hitelezőjeként szerepelt a keddi csődbejelentésben, 75 millió dolláros nem biztosított követeléssel.

Bankman-Fried, aki az FTX kriptotőzsdét is alapította, egyfajta "utolsó menedékként" szuperált a mögöttünk álló időszakban a bajba jutott iparág kitartó hitelezőjeként. Nemrégiben tető alá hozott egy olyan ügyletet, amely az FTX-nek opciót ad a BlockFi kriptokölcsönző cég megvásárlására akár 240 millió dollárért - ami drámai csökkenés a 3 milliárd dolláros legutóbbi magánértékeléshez képest. Egyesek Bankman-Fried erőfeszítéseit John Pierpont Morgan szerepéhez hasonlították, aki a Wall Street-i hitelezők megmentésében játszott szerepet az összeomlástól az 1907-es pánikként ismert bankrohamok sorozata után, amely megelőzte a Fed létrejöttét.

A kriptopiac súlyos likviditási válsággal küzd, mivel a platformok a digitális valuták árfolyamának meredek esése közepette küzdenek az ügyfelektől érkező kifizetési kérelmek áradatával.

A kriptovaluták árfolyamának széleskörű esése akkor kezdődött, amikor a Federal Reserve megkezdte a monetáris szigorítást, és egy Terra névre keresztelt stablecoin-projekt összeomlása után gyorsult fel igazán, melynek összesített piaci értéke a csúcspontján mintegy 60 milliárd dollárt ért. A bitcoin pedig júniusban a legrosszabb hónapját élte át, amikor is 38 százalékot vesztett értékéből.

A Torontóban jegyzett Voyager Digital részvényei 2022 eleje óta értékük közel 98 százalékát vesztették el.

(CNBC)

Címlapkép: Luke MacGregor/Bloomberg via Getty Images